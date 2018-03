Slovenski karateisti uspešni na balkanskem prvenstvu

Balkansko prvenstvo

V slovenski izbrani vrsti so najboljše rezultate v Istanbulu zabeležila dekleta. Prvi dan je najboljši rezultat dosegla Lina Pušnik v kategoriji do 68 kilogramov, ki je bila v prvem krogu prosta, v naslednjih dveh krogih premagala srbsko reprezentantko in bosansko predstavnico. V polfinalu je klonila proti srbski reprezentantki Jovani Vulinović. V repasažu je bila boljša od bosanske reprezentantke Anite Tadić in si zasluženo priborila bronasto medaljo. Drugi dan prvenstva so bila dekleta uspešna tudi v ekipni konkurenci borb.

Ekipa v sestavi Tjaša Ristič, Lina Pušnik, Kiti Smiljan in Sivija Rajnar je v prvem kolu morala priznati premoč reprezentanci Kosova. V repasažu za tretje mesto so Slovenke premagale domačo ekipo in se tako veselile bronaste medalje. Reprezentanti so nanizali še nekaj uvrstitev tik pod odrom za zmagovalce in sicer: Nastja Galič v katah, Blaž Hribovšek do 60 kilogramov in Denis Gorenc do 67 kilogramov, ter moška ekipa v borbah.