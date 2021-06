Kraševci po osmih letih na slovenskem prestolu

Moška balinarska Super liga se je zaključila v nedeljo popoldne s finalom zaključnega turnirja v Postojni. S sobotnima zmagama v polfinalu sta si mesto v bitki za zmagovalni pokal priborili zasedbi Agrochem Hrasta iz Kobjeglave in Marjetice Koper.

Finalni obračun je bil v prvem delu zelo izenačen, nato pa so Kobjeglavci z odličnimi nastopi v tehničnih disciplinah prišli do odločilne prednosti. V hitrostnem zbijanju je blestel Erik Čeh s 46 zadetki, v natančnem zbijanju sta si zmagi z zadetima zadnjima balinoma zagotovila Marko Švara in Gregor Sever, za začetek slavja navijačev Agrochem Hrasta pa sta po zmagi v štafetnem zbijanju poskrbela Jaka Štremfel in Erik Čeh.

Kraška zasedba je tako po letu 2013 ponovno zasedla slovenski tron, Koprčani so sezono zaključili s srebrom, zasedbi iz Velenja in Sežane pa sta si razdelili končno tretje mesto.

Finale Super lige 2020/21:



Agrochem Hrast - Marjetica Koper 14:4 Trojka: Kavčič, Petrič, Fabjan - Korošec G., Blatnik,Vujanić 9:1

Dvojica: Ferfolja (Urdih), Švara - Vidali, Brezovec 6:9

Posamezno: Sever - Podgoršek 9:6

Krog: Kocina - Ramić 23:24

Hitrostno zbijanje: Čeh - Korošec D. 46:34

Hitrostno zbijanje: Štremfel - Žikovič 40:19

Natančno zbijanje: Švara - Podgoršek 24:19

Natančno zbijanje: Sever - Brezovec 28:24

Štafetno zbijanje: Čeh, Štremfel - G. Korošec, D. Korošec 52:38