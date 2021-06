V Postojni za naslov klubskega prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Balinarska dvorana v Postojni bo v soboto in nedeljo gostila zaključni turnir moške balinarske Super lige 2020/21, na katerem bodo nastopile najboljše štiri zasedbe rednega dela sezone.

Letošnja sezona v moški balinarski Super ligi je bila zaradi številnih omejitev odigrana po pospešenem sistemu z dvojnimi krogi. Deset ekip je bilo razdeljenih v dve skupini iz katerih sta po dve najboljši napredovali na zaključni turnir. V skupini A je prvo mesto osvojila sežanska Skala pred Velenjem Premogovnik, tretje mesto je zasedla škofjeloška Trata, četrto ljubljanski Krim, peto pa Postojna. V skupini B je kraljeval Agrochem Hrast iz Kobjeglave z maksimalnim izkupičkom točk, druga je bila Marjetica Koper, tretja Ilirska Bistrica, četrte Zabiče, peta pa Aikea Antena Portorož.

Trata ima že 15 naslovov

Matija Povh brani naslov. Foto: BZS Para sobotnega polfinala sta: Skala – Marjetica Koper, Agrochem Hrast – Velenje Premogovnik. Vloga favoritov v polfinalnih obračunih pripada lanskim prvakom iz Sežane, pri katerih glavno breme nosijo Gašper in Matija Povh, Klemen Sosič in Gašper Kraševec, ter Kobjeglavcem na čelu z reprezentanti Erikom Čehom, Gregorjem Severjem, Markom Švaro in Jako Štremflom.

Svoje adute imajo tudi Koprčani z Dejanom in Gregorjem Korošcem, Primožem Brezovcem in Senadom Ramićem, ter Velenjčani z Jasminom Čauševićem, Zoranom Rednakom in Sandijem Žuranom, tako da se obetata zelo zanimiva polfinalna obračuna. Zmagovalca sobotnih tekem se bosta pomerila v nedeljskem velikem finalu, poraženca pa bosta osvojila končno tretje mesto.

Najtrofejnejša zasedba v zgodovini samostojne Slovenije je Trata s 15 naslovi. Med letošnjimi udeleženci zaključnega turnirja je Skala slavila v sezonah 1994/95 in 2019/20, Koprčani so bili najboljši v sezoni 2006/07, Kobjeglavci v sezoni 2012/13, medtem ko Velenjčani še niso osvojili državnega naslova.

Prenos vseh tekem boste lahko spremljali na Youtube kanalu Hegy TV!