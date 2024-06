Babnikova po tretjem dnevu na 39. mestu

Slovenska golfistka Pia Babnik je po tretjem dnevu drugega majorja sezone na odprtem prvenstvu ZDA v Lancastru na 39. mestu. Dvajsetletna Ljubljančanka je v zvezni državi Pensilvaniji tretji dan igrala nekoliko bolje kot s petka na soboto in z devetimi udarci nad parom za želeno uvrstitvijo okoli 15. mesta zaostaja pet udarcev.

Babnikova je prvi dan turnirja v Lancaster Country Clubu igrala odlično in bila na petem mestu s parom igrišča oziroma 70. udarci. Ponesrečil se ji je drugi dan, ko je z osmimi "bogeyji" dan končala s +7. Tokrat je sicer po štirih "bogeyjih" v prvih 11 luknjah nato le izboljšala izkupiček in ga končala s +2 za skupnih +9 po predzadnjem dnevu tekmovanja.

Zadnji dan se obeta peteroboj za zmago. Vodilne so Američanka Andrea Lee, Avstralka Minjee Lee ter Tajka Wichanee Meechai s petimi udarci pod parom. Sledita Japonki Hinako Shibuno (-3) in Yuka Saso (-2). Vse ostale igralke imajo na svojem igralnem lističu +1 ali več.

Turnir pomemben tudi zaradi OI

Za Babnikovo je turnir pomemben tudi v luči lova na vozovnico za olimpijske igre. Na njih je z vsega 17 leti nastopila pred tremi leti v Tokiu, za igranje v Parizu pa bi na OP ZDA potrebovala vsaj uvrstitev med najboljših 15. Za to uvrstitvijo pred zadnjim dnem sicer zaostaja za pet udarcev. Četrti dan OP ZDA bo Babnikova začela ob 16.24 po srednjeevropskem času. Najboljše pa bodo na vrsti nekaj po 20. uri.

Slovenijo bo na prihajajočih OI po dobrih nastopih v zadnjem obdobju zastopala Ana Belac, medtem ko se za drugo mesto, v kolikor bosta dovolj visoko uvrščeni, borita Babnikova in Katja Pogačar, ki sta na jakostni lestvici 512. oziroma 562. Pogačarjeva ta konec tedna igra turnir evropske serije v Helsingborgu na Švedskem in po drugem od skupno treh dni zaseda 32. mesto z udarcem pod parom. V Helsingborgu sicer z -8 vodita Angležinja Cara Gainer in Indijka Pranavi Urs.