Azerbajdžanec Hristov brez olimpijskega brona zaradi dopinga

Tretje mesto Hristova v kategoriji do 56 kilogramov je tako razveljavljeno.

Mok še vedno pregleduje vzorce z iger v Londonu in bo to počel vse do prihodnjega leta, ko bo potekel osemletni rok za ponovna testiranja. Poleg Hrostova je bilo pozitivnih še nekaj športnikov, ki pa so bili na OI 2012 uvrščeni na 25. mesto ali nižje.

Skupaj so od novembra 2018, ko so začeli ponovne teste, odkrili kar 50 novih primerov dopinga, pozitivih je bila skoraj desetina primerov.

