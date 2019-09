Anja Štangar peta v Taškentu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska judoistka Anja Štangar je prvi dan tekmovanja za veliko nagrado v Uzbekistanu osvojila peto mesto v kategoriji do 52 kilogramov.

V Taškentu si je Štangarjeva, ki se se vrača po poškodbi, priborila peto mesto. V prvem krogu je z vazarijem premagala Azerbajdžanko Lariso Florian, v drugem krogu je prav tako slavila z vazarijem v podaljšku proti Guldaram Babamuratovi iz Turkmenistana. Četrtfinale je sebi v prid obrnila le nekaj sekund pred koncem dvoboja; Kazahstanka Ana Kazjulina je vodila s prednostjo vazarija, a jo je Slovenka dobila v končni prijem in si priborila ippon ter zmagala.

Nastop v finalu pa ji je preprečila Korejka Bokyeong Jeong, ki je zmagala v podaljšku borbe z vazarijem. Za bronasto kolajno se je borila z Izraelko Gefen Primo, ki pa si je minuto pred koncem priborila prednost vazarija in jo zadržala do konca dvoboja.

Maruša Štangar je nastopila v kategoriji do 48 kilogramov, kjer je bila tudi prva nosilka, vendar je v prvem dvoboju Indijka Shushila Likmaban slavila in Slovenko izločila iz nadaljnjega tekmovanja.

V soboto čaka nastop še Anko Pogačnik v kategoriji do 70 kilogramov, zadnji dan turnirja v nedeljo pa bosta slovenske barve zastopala Narsej Lackovič v kategoriji do 90 kilogramov in Vito Dragič v kategoriji nad 100 kilogramov.

