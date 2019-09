Prvič po svetovnem prvenstvu, na katerem so Slovenci prekinili tradicijo

V petek bosta slovenske nastope odprli sestri Štangar, Maruša bo nastopila v kategoriji do 48 kilogramov, Anja Štangar pa v kategoriji do 52 kilogramov. Anka Pogačnik bo v kategoriji do 70 kilogramov edina slovenska predstavnica v soboto. Zadnji dan turnirja bosta slovenske barve zastopala še Narsej Lackovič v kategoriji do 90 kilogramov in Vito Dragič v kategoriji nad sto kilogramov.

Letošnje svetovno prvenstvo na Japonskem je bilo za slovenske judoiste neuspešno, saj se je na olimpijski generalki prekinila tradicija slovenskih kolajn na teh tekmovanjih.

Od Düsseldorfa leta 2009 so se slovenski judoisti s svetovnih prvenstev vrnili z medaljami, v Tokiu pa se je ta tradicija prekinila. Devet slovenskih judoistov je poskušalo, a uspelo ni nobenemu.