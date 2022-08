Anja Osterman uspešna tudi na superpokalu v ZDA

Anja Osterman nadaljuje z uspešnimi nastopi v tej sezoni.

Prvi dan so bile na sporedu kvalifikacije na 350 metrov. Ostermanova je veslala v prvi kvalifikacijski skupini in zmagala ter se neposredno uvrstila v polfinale. Tja je napredovala tudi druga Avstralka Alyssa Bull, medtem ko tretje- in četrtouvrščeni tekmovalki Portugalko Francisco Laio in Američanko Kaitlyn McElroy čaka popravni izpit v četrtfinalu.

Slovenska reprezentantka je imela na 350-metrski razdalji drugi čas predtekmovanja, hitrejša je bila le Poljakinja Anna Pulawska, aktualna evropska prvakinja na 500 metrov.

Drugi tekmovalni dan so na sporedu tudi mešane štafete na 1500 metrov, kjer bo Ostermanova veslala v paru skupaj z danskim kajakašem Renejem Holtenom Poulsnom.

Velja pripisati, da vabilo za Ostermanovo ni prišlo po naključju, saj ima za sabo izjemno sezono, v kateri je prav na vseh tekmovanjih, na katerih je nastopila, osvojila odličje.

