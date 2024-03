Andreja Leški je v borbi za bronasto odličje, nasprotnica bo Izraelka

Slovenska judoistka Andreja Leški se bo na grand slamu v Taškentu v kategoriji do 63 kg borila za bronasto odličje. Njena tekmica za uvrstitev na zmagovalni oder bo Izraelka Gili Šarir, ki jo je Leški premagala na vseh preteklih dvobojih, nazadnje lani v finalu evropskega prvenstva v Montpellierju.

Tekmovalka ljubljanskega Bežigrada je v predtekmovanju presenetila z aktivnim judom v parterju. Aktualna evropska prvakinja je preskočila prvi krog, v dvoboju z Indijko Himanši Tokas pa si je končni prijem pripravila po pol minute borbe.

Hrvatica Katarina Krišto, lanska zmagovalka Dušanbeja in letošnja finalistka Pariza, je padla po minuti in 15 sekundah. V četrtfinalu Izraelka Inbal Šemeš, lani je Slovenko premagala v Mongoliji, letos pa je že osvojila tretje mesto na Portugalskem, ni imela pravih možnosti. Številnim poskusom meta se je nekako izmuznila, prav v zadnjih sekundah dvoboja pa je tudi ona končala v končnem prijemu.

V polfinalu z malo znano Japonko

V polfinalu je bila tekmica slovenske evropske prvakinje in nosilke srebra z lanskega SP malo znana Japonka Momi Tatsukawa, lanska zmagovalka Linza. A že dejstvo, da jo dežela Vzhajajočega sonca pošilja v Uzbekistan, je razkrilo, da gre za kakovostno nasprotnico.

To je Japonka pokazala po minuti dvoboja z uspešnim metom, a je Leški na polovici izenačila. Slovenka je bila nato v dvoboju aktivnejša, Japonka pa se je izkazala predvsem z neugodnim gardom. Dvoboj je šel v podaljšek, kjer je imela Japonka kazen prednosti in po slabih štirih minutah je Slovenki izsilila tretjo za napredovanje v finale.

Martin Hojak Foto: STA ,

Martin Hojak je v kategoriji do 73 kg imel najprej veliko dela z Nemcem Alexandrom Berndom Gablerjem. Ta je bil izjemno aktiven vse do polovice dvoboja, ko je Hojaku uspel met za vazari. Nato je pobudo prevzel Ljubljančan in dobrih 20 sekund kasneje dobil dvoboj.

Nekdanji azijski prvak Kazahstanec Danijar Šamšajev pa je pokazal popolnoma drugačen judo z manj akcije in več zelo odločnimi napadi. Prvič je bil uspešen po minuti in 15 sekundah, zmago pa je potrdil z drugo akcijo na polovici dvoboja.

Judoisti bodo prihodnji teden nastopili v Linzu.

