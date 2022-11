Američanke šestič v nizu svetovne prvakinje

Ameriška ekipa, ki jo je vodila olimpijska prvakinja v mnogoboju Jade Carey, je zbrala 166,564 točke. V ekipi so bile še Skye Blakely, Jordan Chiles, Shilese Jones in Leanne Wong. Prve tri ekipe so si že zagotovile nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024. V postavi ZDA na tem SP sicer ni glavne zvezdnice Simone Biles.

Britanke so tekmovanje končale pri 163,363 točke, bronaste Kanadčanke pri 160,563.

Današnja zmaga ekipe ZDA je tudi zgodovinski dosežek, saj so Američanke zdaj same na vrhu lestvice po številu zaporednih osvojenih naslovov. Pred tem so si ta dosežek delile z Romunkami, ki so bile prvakinje petkrat med letoma 1994 in 2001.

Na lanskih olimpijskih igrah Tokio 2020 so bile Američanke srebrne za Rusinjami, ki pa tokrat na SP niso smele nastopiti zaradi prepovedi krovne zveze po vojaški agresiji Rusije nad Ukrajino.

Na prvenstvu, ki se bo končalo v nedeljo, so nastopili štirje slovenski predstavniki, ki pa so nastope končali v predtekmovanju. Najboljša je bila Teja Belak, 15. na preskoku, Lucija Hribar in Zala Trtnik sta kvalifikacije mnogoboja končali na 36. in 56. mestu, Nikolaj Božič pa je bil 114. v kvalifikacijah na parterju.

