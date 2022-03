Američan prvič v karieri na svetovnem vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Scottie Scheffler je prvič v karieri vodilni igralec svetovne golf lestvice. Petindvajsetletni Američan je ponoči osvojil tekmovanje Match Play Championship v Austinu, kjer je v finalu ugnal Kevina Kisnerja in na prvem mestu jakostne lestvice zamenjal Španca Jona Rahma.

"V sanjah mi to doslej še ni uspelo," je po zmagi povedal Scheffler, ki so se mu ob tem orosile oči. "Ljubim to igro, ljubim medsebojne dvoboje. Srečen sem, da sem danes tukaj," je po zmagi za tiskovno agencijo AP povedal Američan.

Ta je postal šesti najmlajši vodilni igralec na svetovni golf lestvici vse od njene uvedbe leta 1986.

Na turnirju v Austinu za zmago ne šteje skupno število udarcev, doseženih v štirih dneh, ampak kasnejše zmage v medsebojnih dvobojih posameznih igralcev. Na turnirju nastopa le najboljših 64 igralcev na svetu.

Pred zmago v Austinu je Scheffler, lani finalist tega tekmovanja, dobil tudi turnirja Phoenix Open in Arnold Palmer Invitational.