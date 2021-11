Babnikova ubranila drugo mesto: S sezono sem zelo zadovoljna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska golfistka Pia Babnik je zaključni turnir sezone na evropski turneji končala na 19. mestu in tako ubranila drugo mesto v skupnem seštevku.

Slovenska golfistka Pia Babnik je zaključni turnir sezone na evropski turneji končala na 19. mestu in tako ubranila drugo mesto v skupnem seštevku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska golfistka Pia Babnik je zaključni turnir sezone na evropski turneji končala na 19. mestu in tako ubranila drugo mesto v skupnem seštevku. Pred njo je Ladies European Tour končala le Tajka Atthaya Thitikul.

Sedemnajstletna Ljubljančanka je za nagrado prejela 75.000 evrov in sezono sklenila z nekaj več kot 220.000 evri zaslužka. Hkrati si je z drugim mestom prislužila karto za nastope na evropski turneji do konca 2023, dobila pa je tudi vabilo za nastop v kvalifikacijah za elitno ameriško turnejo LPGA, ki pa ga Babnikova ne bo izkoristila, saj se želi še naprej kaliti v Evropi in vmes dokončati srednješolsko izobrazbo.

Babnikova je zadnji dan turnirja z nagradnim skladom 600.000 evrov na igrišču Los Naranjos pri Marbelli v Španiji odigrala z dvema udarcema pod parom in zaključila s parom igrišča oziroma 288 udarci. Uvrstitev med prvih deset, ki bi ji prinesel napredovanje med prvih sto igralk na svetovni računalniški lestvici Rolex, je zgrešila za dva udarca. Trenutno je na 107. mestu.

"Po slabih uvodnih dveh rundah sem v soboto in nedeljo igrala veliko bolje. Navadila sem se na igrišče in veter, bila sem bolj zbrana in natančna. Škoda za nekaj zgrešenih kratkih udarcev na zelenicah, sicer bi bil lahko rezultat še boljši," je za STA povedala Pia Babnik.

"S sezono sem več kot zadovoljna. Vrhunca sta bila zagotovo zmagi v Franciji in Džedi, nepozaben pa je bil tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vrhunca v Franciji in Džedi, zdaj se bo posvetila šoli

Članica golf kluba Trnovo je letos zmagala na dveh turnirjih, julija na igrišču Evian od Ženevskem jezeru ter novembra v Savdski Arabiji, ter zabeležila še štiri uvrstitve med prvih deset. Oktobra je bila druga na turnirju v Španiji in četrta v New Yorku, kjer se je merila v družbi igralk s turneje Ladies Professional Golf Association (LPGA).

"S sezono sem več kot zadovoljna. Vrhunca sta bila zagotovo zmagi v Franciji in Džedi, nepozaben pa je bil tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Zdaj se bom posvetila šoli, fizičnim pripravam, začetek nove sezone pa je predviden februarja 2022 v Keniji," je dodala Babnikova.

Zmagala je domačinka Carlota Ciganda, 48. igralka na svetu in članica turneje LPGA, z rezultatom minus 15, drugo mesto je zasedla Švedinja Maja Stark (-11), tretja pa je bila Thitikulova (-8), 22. na lestvici Rolex, ki je za prvo mesto v skupnem seštevku evropske turneje prejela 125.000 evrov.