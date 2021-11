Pia Babnik na zaključnem turnirju v boj za skupno drugo mesto na evropski turneji

Najboljših 72 golfistk evropske serije od četrtka do nedelje na jugu Španije čaka finale sezone. Eno od osrednjih vlog bo imela 17-letna Pia Babnik, ki že v drugi sezoni med profesionalnimi igralkami kroji vrh v skupni razvrstitvi. Pred turnirjem Race to Costa del Sol je na skupno drugem mestu.

Mlada Ljubljančanka, ki je letos dosegla dve zmagi na evropski turneji in nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu, se na prvo mesto ne more več zavihteti, saj je to že nekaj časa rezervirano za 18-letno Tajko Atthayo Thitikul, nižje od četrtega pa tudi ne more pasti.

Zmagovalka sezone, torej Thitikulova, 22. igralka na svetovni računalniški lestvici, bo za nagrado dobila 125 tisoč evrov, drugouvrščeni pripada 75 tisoč evrov, tretji pa 50 tisoč evrov.

Babnikova, ki na svetovni lestvici golfistk zaseda 107. mesto, je poleg zmag na turnirju Jabra na igrišču Evian ob Ženevskem jezeru na začetku julija in Aramco Team Series v Džedi pred desetimi dnevi zbrala še šest uvrstitev med prvih deset. S turnirskimi nagradami je letos zaslužila nekaj več kot 142 tisoč evrov.

"Ne glede na rezultat zaključnega turnirja sem s sezono super zadovoljna, zato bom lahko ta teden nastopila povsem razbremenjeno. Nimam nobenih posebnih pričakovanj; tako kot pred vsakim turnirjem razmišljam, kako dati vse od sebe in doseči najboljši rezultat," je za STA pred finalom na igrišču Los Naranjos pri Marbelli povedala Pia Babnik.

Zaključni turnir bo imel nagradni sklad 600 tisoč evrov. Zmagovalka bo dobila 90 tisoč evrov, drugouvrščena polovico te vsote, glede na to, da turnir nima reza, pa bo denarno nagrajenih vseh 72 igralk. Prvih pet v skupnem seštevku bo prejelo tudi vabilo v kvalifikacije za ameriško turnejo LPGA, ki pa ga Babnikova ne bo izkoristila, saj namerava še vsaj eno leto nastopati v Evropi in končati srednjo šolo.

Medtem ko ima Babnikova zaradi dveh zmag že zagotovljen status na evropski turneji do konca 2023, bo morala druga slovenska predstavnica Katja Pogačar v kvalifikacije za evropsko turnejo. Teden dni po finalu se bo prav tako na jugu Španije potegovala za eno od petdesetih prostih mest na evropski turneji 2022.