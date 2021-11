Pia Babnik z drugim rezultatom dneva ujela priključek do najboljših

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska golfistka Pia Babnik je v tretjem krogu zaključnega turnirja sezone evropske turneje v Španiji odigrala drugi najboljši rezultat dneva in po dveh skromnih rundah ujela priključek do najboljših. Tako pred zadnjimi 18 luknjami ostaja v igri za ohranitev drugega mesta v skupnem seštevku in preboj med prvih 100 igralk na svetovni lestvici.