Ob 70. obletnici rojstva Nejca Zaplotnika je izšel njegov dnevnik, v katerem so zbrani njegovi zapiski, ki so nastali med letoma 1969 in 1971. Vsa sredstva, zbrana s prodajo dnevnika, bodo namenjena ljudem z različnimi gibalnimi omejitvami, ki si želijo obiskovati gore. Foto: Grega Eržen

Ob obletnici rojstva karizmatičnega kranjskega alpinista Nejca Zaplotnika je Planinsko društvo Kranj v samozaložbi izdalo njegov alpinistični dnevnik, v katerem je med letoma 1969 in 1971 temeljito, iskreno in doživeto opisal vzpone in dogodivščine tistega obdobja. Vsa sredstva, zbrana s prodajo dnevnika, bodo namenili odseku Nejca Zaplotnika, ki bo združeval pohodnike z drugačnimi zmožnostmi. Če ga pred 39 leti ne bi odnesel plaz, ki se je zrušil z južne stene Manasluja v Himalaji, bi Zaplotnik danes praznoval 70. rojstni dan.

Dnevniški zapisi, ki jih je Nejc Zaplotnik, eden najboljših alpinistov svojega časa, na roko vpisoval v zvezek formata A4, so drugačni kot njegova še vedno aktualna knjiga Pot, ki je izšla pred 40 leti v obliki žepnice in v visoki nakladi osem tisoč izvodov. Globoko izpovedna knjiga, h kateri se vračajo starejše in mlajše generacije, je še vedno velika uspešnica in velja za planinsko biblijo.

Zaplotnik, ki je premikal meje jugoslovanskega alpinizma, v zgodovino se je zapisal tudi kot prvi Slovenec oziroma Jugoslovan, ki je skupaj z Andrejem Štemfljem leta 1979 stopil na vrh Everesta, je v alpinističnem dnevniku, ki ga je pisal od svojega 17. do 19. leta, podrobneje in doživeto popisal vzpone, ki jih je opravil v gimnazijskih letih, ter odstiral ozadje alpinizma, ki je bil nekoč bistveno drugačen, morda celo bolj romantičen kot danes.

Dnevnik, ki ga je vsa leta hranila njegova žena Mojca, je bil povod za ustanovitev dobrodelnega sklada za ljudi, ki so kakorkoli gibalno ovirani, si pa želijo spoznavati lepote gore, a tega sami ne zmorejo.

Vsa sredstva, zbrana s prodajo dnevnika, bodo namenjena prav temu skladu oz. odseku, ki združuje pohodnike z gibalno omejitvijo. Sponzor tega odseka je tudi Zaplotnikov sin Nejc. "No, vidiš, kako lepo sta se združila oče in sin v ljubezni do pomoči potrebnih," je v dnevniku zapisala Zaplotnikova.

"Gore so najboljši spovednik in tolažnik, najpotrpežljivejši poslušalec, gore očiščujejo," je v dnevniku zapisal Zaplotnik. Foto: Tone Perčič

Snemanje dokumentarnega filma kot uvod v izdajo dnevnika

Ideja o izdaji dnevnika se je rodila v Planinskem društvu Kranj, v obdobju, ko je predsedovanje prevzel Primož Černilec, nekdaj logistični vodja ekipe slepega maratonca Sandija Novaka.

Ko je v društvo povabil prijatelja Boruta Marterja, je ta dobil idejo, da bi posnel kratek dokumentarni film, kjer bi Zaplotnika predstavil skozi pripovedovanje ljudi, ki so mu bili najbliže, torej njegove družine, prijateljev in soplezalcev. Predstavil ga je ne samo kot vrhunskega športnika in alpinista, ampak predvsem kot izjemnega človeka, ki je znal živeti življenje v vsej njegovi polnosti, ne ozirajoč se na morebitno začudenje in nestrinjanje okolice.

Zaplotnik je dnevnik pisal med letoma 1969 in 1971. Foto: Alenka Teran Košir

"V času snemanja filma je Borut vsakega vprašal, ali ima doma kakšno Nejčevo stvar, ki je ni še nihče videl. Tako je naneslo, da je Tomaž Jamnik Mišo (Zaplotnikov prijatelj in soplezalec, op. a.) na sestanek upravnega odbora društva prinesel Nejčev dnevnik, njegove osebne zapiske, ki jih je njegova žena Mojca Zaplotnik skrbno hranila in nikoli nikomur pokazala. Takrat je padla ideja, da moramo dnevnik izdati. Ko smo Mojci predstavili idejo, da bomo ustanovili odsek za osebe s posebnimi potrebami, ki nosi Nejčevo ime, je privolila in nam predala avtorske pravice. Dnevnik ima veliko moč, ki jo boste začutili, ko boste imeli knjigo v roki in jo tudi prebrali," sporoča Černilec.

Ko še nihče ni slutil, da bosta plezalca

Zaplotnikova žena Mojca Zaplotnik Jamnik in njegov prijatelj in soplezalec Tone Perčič. Foto: Grega Eržen Zelo pomemben del - tako vsebinski kot slikovni - je h končnemu izdelku prispeval tudi Tone Perčič, Nejčev prijatelj iz otroških let, s katerim sta skupaj odkrivala gore, še posebej so jima dišala brezpotja.

"Z Nejcem sva skupaj iskala izzive. Takrat še nihče ni slutil, da bova prava plezalca. V čast mi je, da sem prispeval svoj delček v tej knjigi. Z veseljem sem to delal, ker sem vedel, za koga. Nejc je name zelo pozitivno vplival, hvaležen sem mu za to, neverjetno dobro sva se ujela in potem zastrupila vse okrog sebe," je na četrtkovi predstavitvi dnevnika povedal Perčič, ki je opozoril na Zaplotnikovo izjemno pisateljsko nadarjenost.

Odkrila jo je že Mira Avsec, profesorica slovenskega jezika na gimnaziji Kranj. Ta je sicer običajno skoparila s pohvalami na račun pisanja svojih dijakov, v primeru Nejca pa naredila izjemo.

Nekdanji paraplavalec prevzel vlogo načelnika

Vlogo načelnika odseka Nejca Zaplotnika je prevzel nekdanji paraplavalec Darko Đurić, ki je v knjigi prispeval spremno besedo.

Kot je povedal, ga je od nekdaj navduševala Zaplotnikova filozofija, v kateri je vedno poudarjal pomen poti.

Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.

Nejc Zaplotnik v knjigi Pot

"Glavna dejavnost odseka za osebe z različnimi zmožnostmi jim je omogočati, da bodo dosegle svoj potencial. Če bodo želele doseči vrh, doživeti gore, jim bomo poskušali to omogočiti," je napovedal Đurić.

Foto: Tone Perčič

Nejčev rokopis je v pretipkano verzijo spravil Marter, avtor prej omenjenega dokumentarnega filma o Nejcu Zaplotniku, za lektorske popravke je poskrbela Katarina Klajn, sicer učiteljica slovenščine in francoščine na Osnovni šoli Šenčur.

Dnevnik je opremljen s karikaturami Jožeta Trobca, avtorja legendarne maskote zimskih olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984, ki je poskrbel tudi za prelom knjige. Dnevniški zapisi, ki so dokaz Zaplotnikove otroške igrivosti in zaljubljenosti v gore, so izšli v nakladi tri tisoč izvodov.