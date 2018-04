Aleksandra Podgoršek v Taškentu do šestega mesta

Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Aleksandra Podgoršek je v današnjih finalih svetovnega pokala v Taškentu uspešno opravila nastop s trakom in zasedla šesto mesto. Zmagala je članica olimpijskih, svetovnih in evropskih prvakinj Rusinj, Aleksandra Soldatova, ki je danes slavila poker zmag. Najboljša je bila tudi z obročem, žogo in kiji.

Komaj 16-letna slovenska reprezentantka je v Uzbekistanu že v kvalifikacijah vpisala enega večjih uspehov slovenske ritmike, ko si je z osmim izidom priborila finalni nastop najboljše osmerice s trakom. V današnjih finalih pa je še izboljšala kvalifikacijski dosežek in zasedla šesto mesto.

Zmagala je Soldatova pred Izraelko Linoy Ashram in rojakinjo Jekaterino Seleznjovo, pred Podgorškovo pa sta končali le še Bolgarka Neviana Vladinova na četrtem in Ukrajinka Vlada Nikolčenko na petem mestu.

Pred finalom jo je razganjalo od veselja

"Nimam pravih besed, da bi opisala vse občutke ob tem uspehu. Sama vaja je bila solidna, brez večjih napak. Sem pa reševala eno mojstrstvo in pred zadnjim tveganim elementom sem imela manjši zaplet," je iz Taškenta sporočila mlada telovadka in priznala, da se je bilo kar težko zbrati za finalni nastop: "Pred nastopom sicer nisem imela treme, morda minimalno, bolj me je razganjalo od veselja, da sem se sploh uvrstila v finale. Nato pa sem prišla še do šestega mesta - neverjetno!"

Slovenija je v preteklosti sicer že imela finale na tekmi svetovnega pokala, a zadnji uspeh ima že kar dolgo brado. Leta 2009 sta namreč na domačem svetovnem pokalu v Mariboru v finalih nastopili tako Mojca Rode kot Tjaša Šeme, leto poprej pa je imela Slovenija kot gostiteljica prav tako doma v Mariboru pravico do enega posebnega povabila za finale, v katerem je nato z "wild cardom" na domačem terenu nastopila Rodetova.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Uživati v trenutku

Varovanka trenerk Lene Jakubovske in Lene Salavjove je tako v sezoni, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo konec avgusta, prišla do največjega uspeha kariere.

"Ta uspeh mi pomeni zelo veliko, sploh ne morem opisati nepopisne sreče, ki jo doživljam. Hvaležna sem vsem, ki mi stojijo ob strani. Lena (trenerka, op. STA) mi je pred nastopom rekla, da sem že z uvrstitvijo v finale dosegla nekaj neverjetnega in da naj le čim bolj uživam v trenutku, ki mi je bil dan," je še povedala najboljša slovenska ritmičarka, ki jo že naslednji teden čaka nov izziv - najprej nastop na svetovnem pokalu v Guadalajari, nato pa še v Portimau.