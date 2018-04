Aleksandra Podgoršek do enega največjih uspehov slovenske ritmike

Slovenija je v preteklosti že imela finale na tekmi svetovnega pokala, a zadnji uspeh ima že kar dolgo brado. Leta 2009 sta namreč na domačem svetovnem pokalu v Mariboru v finalih nastopili tako Mojca Rode kot Tjaša Šeme, leto poprej pa je imela Slovenija kot gostiteljica prav tako na domači tekmi v Mariboru pravico do enega posebnega povabila za finale, v katerem je nato z "wild cardom" na domačem terenu nastopila Rodetova.

Podgorškova pa si je finale svetovnega pokala priborila prek kvalifikacij na mednarodni sceni in jo jutri čaka še en nastop. Poleg tega dosežka pa je mladi telovadki uspel še en mejnik v karieri - prvič je na veliki sceni v tujini prejela oceno prek 16 točk; za odlično izpeljano sestavo z obročem je posegla po 16,550 točke.

Vesela, da je prvič na tako velikem tekmovanju v tujini posegla preko 16 točk

"Vse vaje so mi uspele brez večjih napak. Vesela sem, da sem prvič na tako velikem tekmovanju v tujini posegla preko 16 točk. V sestavi z žogo sem bila malo 'nesigurna', a sem vajo še vseeno izpeljala kar v redu in prejela 15,400. Pri kijih sem reševala eno mojstrstvo in pri enem tveganem elementu vrgla malo preveč nazaj, a je bila vaja brez napake in tudi ocena lepa - 15,400," je svoje kvalifikacijske nastope uvodoma ocenila Podgorškova, ki je najboljše prihranila za konec.

"Sestavo s trakom sem naredila kar v redu, le pri enem ravnotežju sem prehitro vrgla rekvizit, tako da mi ga sodnice niso štele, a vseeno sem si priborila prvi finale svetovnega pokala. Res sem zelo vesela, da sem prišla do enega največjih dosežkov za Slovenijo do sedaj, priznam, da sem od sreče kar malo zajokala," je iz Uzbekistana sporočila varovanka Lene Jakubovske in Lene Salavjove, ki je za prikazano s trakom prejela 15,200 točke.

Podgorškova je bila v kvalifikacijskem mnogoboju 11., zmagala je Rusinja Aleksandra Soldatova pred Izraelko Linoy Ashram in rojakinjo Jekaterino Seleznjovo. Na tekmi je nastopila še ena slovenska reprezentantka; Anja Tomazin je tekmovanje že končala na 23. mestu.