Adeli Šajn v Dohi sedmo mesto na gredi

Zmage se je veselila Melanie dos Santos (13,933 točke) pred rojakinjo Marine Boyer (13,466), 27-letna Šajnova pa je danes v Katarju izboljšala dosežek z minule tekme v Bakuju, kjer se ni prebila med finalistke.

Slovenski telovadci so danes končali niz treh tekem svetovnega pokala zapored - Melbourne, Baku, Doha - zadnjo postojanko pa zapuščajo brez stopničk. Že v petkovih finalih so se predstavili Sašo Bertoncelj, Rok Klavora in Teja Belak. Najboljši med njimi je bil Bertoncelj, ki je do finalnega nastopa prišel po poškodbi enega od tekmecev, nato pa na konju z ročaji zasedel peto mesto. Klavora je bil na parterju sedmi, Belakova pa na preskoku osma.

Telovadce zdaj čaka daljši premor do naslednjih tekem svetovnega pokala. Naslednje tekme najvišje ravni bodo šele konec maja, ko bo svetovni pokal v Osijeku, od 31. maja do 3. junija pa bo najboljše telovadce sveta gostil Koper v dvorani Bonifika.