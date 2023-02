30 držav nasprotuje zamisli MOK

Približno 30 držav nasprotuje zamisli krovne olimpijske organizacije, da bi ruski in beloruski športniki lahko nastopili na OI leta 2024 v Parizu in so danes na Mok poslali pisno zahtevo za razjasnitev, kako bo delovala napovedana nevtralnost tekmovalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot poroča AFP, so se v koaliciji približno 30 držav, ki so 11. februarja sodelovale na sestanku o tej temi, s pismom obrnili na Mok in zahtevali razjasnitev nevtralnosti. Ta naj bi bila po zamisli Moka temeljna pri morebitni vrnitvi športnikov teh dveh držav na OI.

Med državami, ki so sodelovale na sestanku, pri AFP izpostavljajo Francijo, Veliko Britanijo, Švedsko, Poljsko pa tudi ZDA in Kanado.

"Skrbi nas možnost, da bi ruski in beloruski športniki nastopali kot 'nevtralni' tekmovalci, medtem ko jih finančno in tudi sicer podpirajo v njihovih državah," so zapisali v pismu. Dodali so še, da ni razloga, da bi Mok spreminjal odločitev o prepovedi nastopa športnikov teh dveh držav, saj se situacija glede ruske agresije na Ukrajino ni spremenila.

"Dokler ne bo popolnoma razjasnjeno, kako je z 'nevtralnostjo', vrnitve športnikov ne podpiramo"

"Pozivamo Mok, da preuči te dejavnike v sodelovanju z vsemi državami in še enkrat razmisli o svojem predlogu. Dokler ne bo popolnoma razjasnjeno, kako je z 'nevtralnostjo', vrnitve športnikov ne podpiramo," so še dodali.

Mok je januarja sporočil, da razmišlja o možnosti, da bi se ruski in beloruski športniki vrnili na tekmovanja, tudi na naslednje OI v Parizu 2024. Takšen predlog pa je sprožil tudi ostre odzive.

V Ukrajini so tako napovedali bojkot iger, če se bo ta scenarij uresničil. Za zdaj sicer zamisel o podpori bojkotu nima veliko podpornikov, najbolj so se pri takšni pomoči Ukrajini izpostavili v Estoniji in na Poljskem, dodaja AFP.