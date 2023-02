Poljska in baltske države ostro proti Moku

Poljska, Estonija, Litva in Latvija so ostro obsodile prizadevanja Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da bi ruskim in beloruskim športnikom dovolil nastope na tekmovanjih ter posledično na olimpijskih igrah, poroča Poljska tiskovna agencija (PAP).

Ministri za šport vseh štirih držav so danes podali skupno izjavo, v kateri so zapisali, da se ne strinjajo s pristopom Moka glede vključitve ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja ter olimpijske igre.

"V času, ko svobodne in demokratične države združujejo svoje sile, da bi povečale podporo Ukrajini in uvajajo več sankcij proti Rusiji, Mok začne iskanje posebnih oblik udeležbe športnikov iz Rusije in Belorusije na mednarodnih športnih tekmovanjih, vključno z olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024," so zapisali v skupni izjavi.

"Tako prek športa odvrača pozornost od ruske vojne proti Ukrajini in jo legitimira," so še dodali ministri za šport.

"Pozivamo vse mednarodne športne organe, da sledijo odločnemu pristopu. Okoliščine se od prepovedi, ki jo je 28. februarja lani sprejel izvršni odbor Moka, niso spremenile," so še dodali za konec.

Športni ministri štirih držav so prepričani, da bo vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja drugim športnikom povzročila tegobe in zanje pomenila dodaten pritisk.

Podpisniki so sporočili, da bodo še naprej podpirali ukrajinske športnike, trenerje, športno osebje, deležnike in njihovo državo ter branili skupne vrednote in interese svobodnih in demokratičnih držav, še piše PAP.