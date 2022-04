24-urni podvig Slovenca za Guinnessov rekord

Eden najboljših slovenskih kegljačev in večkratni svetovni prvak Uroš Stoklas je danes v Radljah ob Dravi uspešno končal izziv, ki si ga je postavil, to pa je 24-urno kegljanje za Guinnessov rekord. Solastnik Bowling centra Bajta Jože Kozjak je povedal, kako je Stoklas odigral 24 tekem in dosegel neverjetno dober povprečen rezultat okoli 623.

Še vedno dejavni kegljač Uroš Stoklas, ob tem pa zagrizen kolesar in trikratni udeleženec ene najtežjih dirk na svetu RAAM v ZDA, je kegljati začel v petek ob 16. uri v spremstvu številnih kolegov. Ob njem so na ostalih treh stezah izmenično igrali njegovi sedanji in nekdanji sotekmovalci, elita svetovnega kegljanja, med njimi Boris Benedik, Srb Vilmoš Zavarko, Madžar Tamas Kiss, svetovni rekorder Čongor Baranj iz Srbije in drugi. Med njimi so bili domači kegljači predvsem z območja Maribora in Koroške.

Kot je povedal Jože Kozjak, ki je spremljal celotno postavljanje Guinnesovega rekorda, je Stoklas vsako uro počival pet minut, skupaj pa je odigral 24 tekem s po 120 lučaji. Povprečen rezultat je bil 622,7, kar je po Kozjakovih besedah neverjetno dobro.

Ne spi na lovorikah in išče nove izzive

Dogajanje so dokumentirali s posnetki in uro, vse pa bodo poslali na Guinnesovo knjigo rekordov, zato Kozjak ne vidi razloga, da rekord ne bi bil priznan.

"Železna volja in vztrajnost mi že od nekdaj pomagata pri doseganju na prvi pogled nemogočih ciljev. Tako sem v kegljanju na svetovi ravni osvojil vse, kar je mogoče. Devet zlatih medalj na svetovnih prvenstvih in pokalih, kar je najvišja lovorika, ki jo lahko kegljač doseže. A ker ne spim na lovorikah in vedno iščem nove izzive, sem si zdaj zadal nekaj, kar si ni še nihče," je Stoklas povedal pred tokratno preizkušnjo.

Stoklas je še vedno član slovenske kegljaške reprezentance, kegljal je tudi za Makedonijo in bil z njo svetovni podprvak, klubske naslove pa je osvajal s klubi, kot so Iskraemeco, Osijek, Zadar, Rot Weiss Zerbst, Staffelstein in Zaprešić.

Zadnjih osem let nastopa tudi v trim-ligi za ekipo Ambrož, za katero je še ta teden s 679 podrtimi keglji dosegel nov rekord kegljišča v Kamniku. O vrednosti rezultata veliko pove podatek, da se mu je najbolj približal serijski državni prvak Matej Lepej, ki je lani podrl 650 kegljev.