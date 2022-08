17-letna Sara Čopar do novega naslova svetovne mladinske prvakinje

17-letna Sara Čopar je v Dallasu v ZDA osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje v balvanskem plezanju v kategoriji do 18 let.

17-letna Sara Čopar, športna plezalka iz Laškega, je v Dallasu v ZDA osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje v balvanskem plezanju. To je že njen tretji naslov svetovne prvakinje v mladinski konkurenci, potem ko je že pri 14 letih v kategoriji starejših deklic osvojila naslov svetovne prvakinje v kombinaciji (balvani, težavnost in hitrost), lani pa je postala še svetovna prvakinja v težavnosti in kombinaciji ter svetovna podprvakinja v svoji najljubši disciplini - balvanih.

Sara Čopar je bila v kategoriji do 18 let v balvanih najboljša že v kvalifikacijah in polfinalu, bila pa je tudi edina, ki je v finalu preplezala vse štiri balvane, od tega tri v prvem poskusu, enega pa v dveh. Njen uspeh je s šestim mestom dopolnila njena reprezentančna kolegica Lina Funa, tretja v polfinalu.

"Ne morem verjeti. Sem sem prišla uživat in se uvrstit v finale, morda osvojit tudi stopničke. Nisem vedela, kaj pravzaprav pričakovati. Bila sem uspešna v kvalifikacijah, nato v polfinalu, finale je bil sploh divji, vse se je zgodilo hitro. Zelo sem srečna. Ni me zanimalo, kaj se dogaja kjerkoli drugje, samo želela sem plezati in uživati in to sem tudi storila. Zdelo se je, da gre vse po načrtih, in zdaj sem res srečna," je nad razpletom navdušena Čoparjeva, ki letos nastopa tudi na tekmah svetovnega pokala, pred dnevi pa je doživela tudi krst na članskem evropskem prvenstvu v Münchnu, na katerem je v težavnostnem plezanju osvojila 15. mesto.

V kategoriji do 18 let je naslov svetovne mladinske podprvakinje osvojila Japonka Mičika Nagašima, bron pa je pripadel Italijanki Alessii Mabboni.

Kdo je Sara Čopar?



Sara Čopar je ena najbolj obetavnih plezalk svoje generacije. Kot otrok se je najprej preizkusila v nogometu, nato postala mažoretka in obiskovala pevski zbor, šest let pa se je v glasbeni šoli pri profesorici Janji Brlec učila igrati na citre. A vse to je bilo pozabljeno, ko je pri petih letih spoznala plezanje. Za obisk plezalne dvorane jo je navdušil sošolec, ki je poleg glasbene šole tudi plezal.



Lani je na svetovnem mladinskem prvenstvu v športnem plezanju v Voronežu v Rusiji postala svetovna prvakinja v težavnosti in kombinaciji ter svetovna podprvakinja v svoji najljubši disciplini − balvanih. Foto: Grega Valančič/Sportida Prve gibe v steni je opravila na domači osnovni šoli, kjer so imeli steno za težavnost in nižjo steno za balvansko plezanje. Prva leta je trenirala pri Aleksandru Stepinšku v Plezalnem klubu Laško, potem pa decembra 2018 prestopila v Športnoplezalni odsek PD Celje Matica, kjer trenira pod vodstvom Albina Simoniča in Jana Strmoleta. Trener Simonič pravi, da so Sarine najbolj izstopajoče prirojene lastnosti hitro branje smeri v steni, koordinacijska inteligenca in gibljivost, ki je zelo pomembna pri delu z nogami. Kot zelo pozitivne vidi tudi njeno delovno vnemo ter plezalne izkušnje na umetnih in naravnih stenah, kar po njegovem mnenju zelo pripomore k njenemu napredku.

Lucija Tarkuš je v kategoriji do 20 let osvojila 11. mesto, Lovro Črep je bil 13., Timotej Romšak 17., Tim Korošec pa je v kategoriji do 18 let osvojil 32. mesto.

Plezalce čaka še preizkus v hitrostnem in težavnostnem plezanju.

Naslednja tekma svetovnega pokala bo v Kopru (2. in 3. september)



Najboljši športni plezalci v začetku septembra prihajajo v Koper, kjer bo 2. in 3. septembra na novi steni na sporedu tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Na startni listi je tudi najboljša športna plezalka zadnjih let Janja Garnbret, ki je na evropskem prvenstvu v Münchnu zmagala v vseh disciplinah, v katerih je nastopila. Postala je evropska prvakinja v balvanskem in težavnostnem plezanju ter kombinaciji, njen uspeh pa sta z drugim mestom v težavnosti oz. kombinaciji dopolnila Luka Potočar in Mia Krampl.

