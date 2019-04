15-letna Pia Babnik zmagala na OP Škotske

Mlada slovenska golfistka Pia Babnik je zmagovalka ženskega amaterskega odprtega prvenstva Škotske, ki se je odvijal pretekli konec tedna na igrišču Royal Troon. Petnajstletnica je do zmage prišla s sedmimi udarci prednosti pred najbližjo tekmico in utrdila status ene najobetavnejših mladih igralk v Evropi.

Babnikova, ki na svetovni lestvici nepoklicnih golfistk zaseda 37. mesto, je na enem največjih odprtih turnirjev v Veliki Britaniji za ženske prepričljivo vodila od prvega do zadnjega dne in s tem potrdila vlogo favoritinje na turnirju.

"To je nedvomno največji uspeh moje kariere," je po poročanju časnika The Scotsman dejala po osvojenem turnirju. Babnikova na poti do zmage ni imela prave konkurence - v petek je odigrala 66 udarcev, v soboto 69 in v nedeljo 66 udarcev za skupni izid 201, kar je 15 udarcev pod parom igrišča.

Francozinja Charlotte Bunel je na drugem mestu turnir zaključila osem udarcem pod parom, tretjeuvrščena Angležinja Sharna Dutrieux pa je zabeležila izid -7.

O uspehu mlade Slovenke na turnirju, kjer so v preteklosti slavile številne zdaj poklicne igralke golfa, poroča tudi britanski BBC. Ta je izpostavil, da je Babnikova s tem uspehom postala resna kandidatka za mesto v evropski ekipi za mladinsko različico pokala Solheim, ženskega ekipnega tekmovanja med Evropo in ZDA.

Ta se bo odvijal septembra na slavnem škotskem golf igrišču Gleneagles. "To bi zame bil zelo poseben dan, da bi lahko zaigrala za ekipo Evrope," je po poročanju BBC po zmagi v Troonu dejala najstnica iz Ljubljane.