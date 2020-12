Dražba pikčaste majice in čelade je končana: zbrali smo 2.650 evrov

Tadej Pogačar, zmagovalec letošnje Dirke po Franciji, je dirko končal s kar tremi majicami: rumeno, pikčasto in belo. Podpisano pikčasto majico, ki jo je osvojil za zmago v najtežjem, gorskem vzponu, je skupaj s podpisano pikčasto čelado podaril Siol.net, in sicer za namen dobrodelne dražbe za otroke in njihove družine, ki se spopadajo z enim najtežjih življenjskih izzivov. Dražba je potekala od 7. do 21. decembra.

Foto: Getty Images

Tadej Pogačar malim junakom sporoča naslednje: Zelo sem vesel, da so se ljudje odzvali in smo skupaj zbrali kar lepo vsoto, za katero upam, da vam bo vsaj malo polepšala konec tega leta. Vsem vam želim, da bi se uspešno borili in gledali v prihodnost z iskricami v očeh. Objemite svoje najbližje, živite v trenutku in se veselite vseh zmag, tudi tistih najmanjših, dnevnih. Te so pomembne za veliko zmago! Jemljite dan za dnem.

Urška Žigart, kateri se moramo zahvaliti, da smo akcijo sploh lahko izpeljali, dodaja: Vsem malim junakom in velikim junakom, ki vsak dan bdijo ob njih, želim obilo srečnih trenutkov v prihodnjem letu in pogumno naprej. Če vam bo to vlilo vsaj malo upanja in narisalo nekaj nasmeškov na obraz ter bo navdalo eno malo srce z nekaj sreče, smo dosegli namen.

Pikčasta majica kot zgled dobre prakse dobrodelnosti

Foto: Bojan Puhek

Iz podjetja, ki je za pikčasto majico Tadeja Pogačarja ponudilo največ, to je 1.750 evrov, so nam povedali, da so se za dražbo odločili, ker so jih zgodbe junakov iz 3. nadstropja ganile, hkrati pa jim zdi prav, da razburkano leto ustrezno zaključijo z majhno pozornostjo za tiste, ki potrebujejo pomoč. Povedali so tudi, da vsako poslovno leto zaključijo s kakšno majhno donacijo ali pomočjo. Pikčasta majica bo svoje mesto našla na steni njihovega podjetja in bo tako zgled dobre prakse dobrodelnosti.

Pikčasto čelado je kupilo podjetje ETA Kamnik

Foto: Bojan Puhek

Pikčasto čelado s podpisom Tadeja Pogačarja je kupilo slovensko prehrambno podjetje ETA Kamnik, d. o. o., in sicer za 900 evrov. K dobrodelni dražbi je ETA Kamnik spodbudilo dejstvo, da podjetje svoje izdelke izvaža na več kot 25 tujih trgov, pri tem pa vedno znova naletijo na problem premajhne prepoznavnosti naše države in kulinarike. Prav k prepoznavnosti izjemno pripomorejo uspehi naših športnikov, ki se jih veseli tudi kolektiv Ete Kamnik. Kje bo čelada razstavljena, se še niso odločili, najverjetneje pa bo svoje mesto našla v njihovi domači prodajalni.

Zbrana sredstva dobrodelne dražbe bomo podarili Društvu Junaki 3. nadstropja.

Na Siol.net smo neizmerno hvaležni Tadeju Pogačarju in Urški Žigart, da sta se projektu Junaki 3. nadstropja pridružila s tako radodarno gesto, ter seveda vsem dražiteljem, ki so sodelovali v dražbi.