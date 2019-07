Bodoče moštvo NHL dobilo direktorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Seattlu, kjer bodo čez dve leti imeli ekipo v severnoameriški hokejski ligi NHL, so postavili prvi temelj za novo moštvo. Za direktorja kluba so danes izbrali nekdanjega hokejskega zvezdnika Rona Francisa.

Seattle je lani decembra dobil zeleno luč vodstva lige NHL in odbora lastnikov klubov, da se lahko kot 32. član pridruži tekmovanju. V ligi NHL bo začel nastopati v sezoni 2021/22.

"V zadnjih tednih smo opravili številne razgovore, a nazadnje smo prišli do Rona. Pravi človek za nas, ima izkušnje kot igralec, trener in kot vodja," je izbiro utemeljil predsednik kluba Tod Leiweke.

"Zelo sem počaščen, da bom lahko prvi direktor te ekipe. Začenjamo brez ovir, smo nepopisan list in veselim se tega izziva. V športu imaš redko takšno priložnost," je ob imenovanju dejal Francis. Zdaj 56-letni Francis je bil med letoma 2014 in 2018 že direktor Caroline.

Francis ima tudi bogate igralske izkušnje. Na ledu je v NHL preživel 22 sezon s Hartfordom, Pittsburghom, Carolino in Torontom, s Pittsburghom dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, leta 2007 so ga sprejeli v hram slavnih. Odigral je 1731 tekem, zbral pa 1798 točk za 549 golov in 1249 podaj.

Bodoči NHL klub Seattle bo igral tekme v nekdanji dvorani Seattle Center, ki jo zdaj za 900 milijonov dolarjev prenavljajo. Moštvo še nima drugega dela imena oziroma vzdevka, ki je običajen za poklicne ekipe v ameriških športih, prav tako pa se še niso odločili za klubske barve. Vse te odločitve bodo predvidoma sprejeli do konca leta.