Zakaj Alonso odhaja v slabšo ekipo? Se vrača "izdajalec"?

Fernando Alonso Foto: Reuters Ker je na počitnicah v Grčiji, Fernando Alonso še ni pojasnil, zakaj se je odločil, da bo po sezoni ekipo Alpine zamenjal za Aston Martin. S tekmovalnega vidika je to težko razumljiva poteza. Alpine je po 13 dirkah te sezone na četrtem mestu v konstruktorskem seštevku (99 točk), Aston Martin na zgolj devetem (20 točk). Alpine (prej Renault, pa Benetton v 90 letih) ima vendarle več tradicije, znanja, izkušenj in denarja. Z njimi je bil Španec dvakrat tudi svetovni prvak.

Šef Alpinove ekipe Otmar Szafnauer ugiba, da se je Alonso za Aston Martin odločil, ker so mu ponudili dolgoročno pogodbo. "Mi smo mu ponudili pogodbo ena plus ena. O tem smo se s Fernandom tudi pogovorili. Povedali smo mu, da ga bomo, če bo tudi naslednje leto tak čas dirkal na isti ravni, jasno, obdržali tudi za sezono 2024. In tako bi šli lahko tudi naprej." Ker ima že 41 let, mu niso mogli dati dolgoročne pogodbe. Pa še v čakalnici imajo svojega mladega varovanca Oscarja Piastrija.

Dirkači pod pogodbo za sezono 2023:



Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris in Daniel Ricciardo

Alpine: Esteban Ocon in Oscar Piastri

Aston Martin: Lance Stroll in Fernando Alonso

Alfa Romeo: Valtteri Bottas in ?

Alpha Tauri: Pierre Gasly in ?

Williams: Alex Albon in ?

Haas: Kevin Magnussen in ?

Položaj se je sicer zdaj zapletel. Piastrija so oznanili za svojega drugega dirkača za sezono 2023, a je ta prek Twitterja sporočil, da zanje ne bo dirkal. Alpine sicer vztraja, da ima 21-letni Avstralec z njimi veljavno pogodbo za sezono 2023. Če bo lanski prvak formule 2 vendarle nekako pobegnil iz Alpina, so pripravljeni nazaj sprejeti Daniela Ricciarda. Govori se, da naj bi Piastri namreč odšel k McLarnu in zamenjal izkušenejšega rojaka. Tudi ta ima veljavno pogodbo za 2023.

Daniel Ricciardo želi oddelati pogodbo z McLarnom, a z njim niso najbolj zadovoljni. Foto: Reuters Koncern Renault in nekdanji šef Alpinove oziroma Renaultove ekipe Cyril Abiteboul sta Ricciardu pošteno zamerila, ko je sredi sezone 2020 objavil, da jih že po dveh letih zapušča in odhaja k McLarnu. Szafnauer, ki je vodenje Alpinove ekipe prevzel pred letošnjo sezono, do Avstralca ne goji nobenih zamer. "Poglejte samo Fernanda. Dirkači prihajajo in odhajajo. Jaz s tem nimam nobenih težav. Poskrbeti moramo, da bomo ob Estabanu Oconu imeli najboljšega možnega dirkača." Če torej to ne bo Piastri, je možna Alonsova zamenjava prav Ricciardo.