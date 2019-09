Žagar drugi v Vojensu

V velikem finalu je bil tretji Šved Fredrik Lindgren.

Žagar je prejšnji teden v Nemčiji osvojil tretje mesto in prvič v sezoni nastopil v finalu, danes pa je bil blizu še prvi zmagi v sezoni. V rednem delu je zbral osem točk za eno zmago, eno drugo mesto in tri tretja, v polfinalu pa je izvedel odličen manever in se s prehitevanjem po zunanji strani s tretjega mesta prebil v vodstvo in se kot zmagovalec uvrstil v finale.

V zadnji vožnji večera se je hitro prebil na drugo mesto, potem pa ogrožal tudi Zmarzlika na prvem, vseeno pa mu je Poljak na koncu ušel.

Žagar je danes zbral 13 točk, s katerimi je zdaj skupno v SP že na osmem mestu s 65 točkami. Vodi današnji zmagovalec Zmarzlik s 103, drugi je Rus Emil Sajfutdinov, v današnjem finalu četrtouvrščeni, s 94 točkami.

Sezona se bo nadaljevala 21. septembra s predzadnjo dirko sezone v valižanskem Cardiffu.