Žagar ostaja med elito v speedwayu tudi v letu 2020

Drugo mesto je osvojil Danec Niels Kristian Iversen, tretje pa Avstralec Max Fricke. Vsi so si s tem uspehom zagotovili stalno mesto v elitnem tekmovanju za naslednjo sezono.

"To je potrditev oziroma vozovnica za naslednjo sezono. Za to sem trdo garal, imam veliko težav z motorji, ki jih že dva meseca in pol pripravljam sam. Zato sem zadovoljen in ponosen nase, na to, kar sem dosegel sam, s svojim znanjem," je po uspehu v Goričanu dejal Žagar.

Žagar si je v kvalifikacijah drugič po letu 2012 zagotovil nastopanje med najboljšimi 16 na svetu, tako da letos ne bo odvisen od dosežkov v sezoni. Vsako leto namreč le najboljša osmerica dobi avtomatično vabilo za naslednjo sezono. Žagar pa je trenutno po šestih dirkah na 12. mestu v SP.

Njegova uvrstitev v serijo SGP za leto 2020 pa bo najbrž spodbudila tudi prireditelje v Krškem, da se bodo tudi naslednje leto potegovali za izvedbo ene od dirk najvišje ravni.

Pogled usmerjen naprej

"Ni bila lahka dirka. Zunanja mesta niso bila najboljša, z moje strani pa so bile odločitve dobre. Steza je manjša in tehnična, kar je meni pisano na kožo. V Goričanu nikoli nisem imel slabe dirke, tudi danes ni bila slaba," je še dejal Žagar, ki je na tem prizorišču nastopil prvič po štirih letih.

"Zdaj je pogled že usmerjen naprej. Moram urediti določene stvari, serija grand prix pa bo že ogrevanje za naslednjo sezono. Zdaj bo nepopisno lažje. Če dobiš challenge, imaš zagotovljeno vstopnico za celo sezono," si je oddahnil Žagar, saj je izpolnil enega glavnih ciljev sezone.

Ta se bo sicer s sedmo dirko SP nadaljevala že naslednji konec tedna v Nemčiji.

