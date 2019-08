Matej Žagar brez polfinala v Vroclavu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijski stadion v Vroclavu je po 12 letih gostil dirko za VN Poljske. Na veselje domačih navijačev je dirko dobil Poljak Zmarzlik. Žagarju v Vroclavu danes ni šlo po načrtih, saj je bil precej oddaljen od želenega polfinala. V petih vožnjah je dobil le tri točke za tri tretja mesta, prvo je končal brez točk na zadnjem, v svoji drugi pa ostal brez uvrstitve, potem ko je trčil s Švedom Antoniem Lindbaeckom, sodnik pa ga je izključil.

Žagar je sicer zaradi klubskih obveznosti izpustil petkove kvalifikacije in tako ostal brez možnosti, da bi si priboril ugodno izhodišče za izbiranje startnega položaja. Dan pred tem je vozil v Lublinu za svoj profesionalni poljski klub Czestochowa. Tam je blestel z 12 zbranimi točkami, a dobre forme ni prenese na oval v Vroclavu.

Dirko je tako startal z ničlo, čeprav rezultat ne odraža boja, ko je le za las izgubil prvo točko. Ko je v naslednjem nastopu po diskvalifikaciji ostal brez točk, pa se mu več ni uspelo sestaviti. V nadaljevanju je trikrat osvojil tretje mesto, kar pa je bil slab obliž na rano, na ovalu, ki ga ima sicer v odličnem spominu. Tukaj je leta 2006, v svoji prvi sezoni v seriji SGP, osvojil odlično tretje mesto, še pred tem pa tudi tretje mesto v finalu svetovnega prvenstva voznikov do 21 let in s tem tudi svojo še vedno edino medaljo na SP.

"Po dirki v Lublinu sem se kljub izpuščenemu treningu nadejal, da bo dirka v Vroclavu potekala povsem drugače, saj mi oval sicer izjemno ustreza," je po dirki povedal Žagar in dodal: "Trk z Lindbaeckom, ki mu je sledil padec, predvsem pa diskvalifikacija, sta nam v ekipo povsem podrla načrte in tako se moram precej slabe volje domov vrniti z vsega tremi točkami ter že narediti nov načrt, kako se povzpeti tudi v tej sezoni med dobitnike velikih točk in pomembnih mest, ki mibodo zagotovile obstanek v eliti tudi v prihodnje."

Preberite še: