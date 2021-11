Zadnje dejanje: kaj mora danes storiti Tim Gajser?

Zadnje dejanje sezone. Tim Gajser, Jeffrey Herlings in Romain Febvru se bodo na VN Mantove ob 12.15 in 15.10 udarili za naslov svetovnega prvaka MXGP 2021.

Najtežjo nalogo ima prav aktualni prvak Tim Gajser, ki je po 17-ih od 18-ih velikih nagrad na tretjem mestu. Če želi tretjič zapored postati svetovni prvak, mora danes osvojiti 15 točk več kot Romain Febvre (ima namreč štiri zmage, Francoz le eno) in pa 13 točk več kot Jeffrey Herlings (Nizozemec ima osem zmag). Po dopoldanskem treningu in vožnji na čas sledi kratek počitek, nato bo šlo zares ob 12.15 (štart prve vožnje). Druga vožnja se začne ob 15.10. Ponoči je v Lombardiji znova malo deževalo, tako da bo proga še nekoliko bolj mokra kot v nedeljo. Dobro so jo tudi zorali. To pomeni več linij, globlji kanali in zato več možnosti za prehitevanje, a tudi za napake.

Za zmago v posamezni vožnji se prejme 25 točk, za drugo mesto 22, za tretje 20, za četrto 18, za peto 16, za šesto 14, za sedmo 13 in tako naprej po točk manj do 20. mesta. Na voljo je torej še 50 točk. Tim bi torej moral obe vožnji dobiti, njegova tekmeca pa biti peti in slabši. Ob trenutni formi Febvra in Herlingsa se to zdi malo verjetno. Gajserju bi pomagal samo kak padec, odstop ali težava z motorjem njegovih dveh tekmecev.

"Sam sem tak voznik, da nikomur ne privoščim padca, poškodbe. Bosta pa zagotovo imela medsebojni oster boj, saj sta res zelo skupaj v točkah. Tako da se bo mogoče kaj zapletlo. Sam lahko samo odpeljem najboljši vožnji v sezoni, poskušam dobro štartati in pobegniti naprej," nam je včeraj v Mantovi, kjer ga spremljamo, dejal Tim Gajser.

Ob 11.15 in 14.10 pa sta na sporedu dirki v razredu MX2, kjer se bo za nove točke boril Jan Pancar, ki se z 20. še lahko povzpne na 19. mesto v skupnem seštevku. V nedeljo je bil na tem istem prizorišču 11., kar je njegova druga najboljša uvrstitev sezone.

Peklaj prvič na dirki

Ob robu svetovnega prvenstva je v Mantovi potekalo tudi evropsko prvenstvo. Jaka Peklaj se je na zadnjem prizorišču sezone prvič uvrstil na dirko razreda EMX125. V prvi vožnji je bil 30., v drugi pa 35. Dobra spodbuda za 14-letnika, za katerega se je v Pietramurati zdelo, da je izgubil nekaj svoje samozavesti. Selitev na 125-kubični motor za nadarjenega Peklaja ni bila lahka, na začetku sezone si je obenem še zlomil roko.