Vročekrvni Nizozemec ničesar ne obžaluje

Ko so ga dobrih deset dni po incidentu ob prihodu na zadnjo postajo sezone povprašali o tem, ali bi zdaj, ko je preteklo že nekaj časa, reagiral drugače, je Nizozemec to zanikal. "Lahko bi se končalo precej slabše. Želel sem le opravičilo, dobil sem pa nekaj čisto drugega. Kako pa naj bi reagiral? Naj bi se mu zahvalil, ker sem zaradi njega pristal na drugem mestu namesto na prvem?" se je v Abu Dabiju branil 21-letni dirkač Red Bulla.

V Braziliji je bil na dobri poti do zmage, toda ko je prehiteval za krog zaostalega Ocona, ga je zadel ter potisnil s proge. Verstappen se je zavrtel, izgubil dragocene sekunde in se po tem vrnil na drugem mestu, do konca dirke pa zaman lovil poznejšega zmagovalca Lewisa Hamiltona.

Vsi ljubitelji formule 1 so potem lahko spremljali reakcije besnega Verstappna. Dirkač, ki sicer v karavani velja za nekakšnega "porednega dečka" in se ponavadi drugi pritožujejo zaradi njegovih manevrov, je že prek radijske zveze besnel nad Oconom, ga označil za idiota in dodal še nekaj kletvic, tako da so morali njegove sočne izraze vodilni prekriti s piskanjem.

Po dirki v boksih pa je prišlo do bližnjega srečanja med obema, do prerivanja, Francoz je trdil, da ga je skušal Nizozemec udariti. Vodstvo tekmovanja je oba poklicalo na zaslišanje, epilog pa je bila kazen za Verstappna v obliki družbeno koristnega dela, Verstappen bo moral v pol leta opraviti dva dni prostovoljnega dela v sklopu programa Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia).

V Abu Dabiju je Nizozemec razkril, da je imelo tudi prerivanje v boksih oziroma v sobi za tehtanje svoj začetek. "Niste slišali, kaj mi je rekel. Videli ste samo mojo reakcijo. Če bi vedeli, za kaj je šlo, bi na vse skupaj tudi vi gledali drugače. Ne bom povedal, zdaj ni več pomembno, me je pa resnično razjezilo," je dodal Verstappen in za dobro mero navrgel še primerjavo: "Sploh pa, ali ni v športu prerivanje nekaj povsem običajnega? Nazadnje sem odrivanje videl pred kratkim na nogometni tekmi. Z mojega stališča in glede na to, kaj se je zgodilo, je bila moja reakcija čisto upravičena."