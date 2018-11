S proge ''poletela'' pri skoraj 300 km/h: prestala sedemurno operacijo #video

Ob tem so jo skupili še japonski dirkač Šo Cuboi, ki je že zapustil bolnišnico, ter dva fotografa in varnostnik. Ti se še zdravijo v bolnišnici, a nihče ni življenjsko ogrožen.

Čeprav ob pogledu posnetka nesreče človeka stisne in pomisli na najhujše, je Nemka kmalu po nesreči svojim navijačem sporočila, da je v redu in da jo v ponedeljek čaka operacija. Sophia si je po močnem trku poškodovalo hrbtenico (zlom vretenc), zdravniško osebje pa se trudi, da bi Nemki pomagali do te mere, da ne bo čutila nikakršnih posledic grozljive nesreče.

Nesreča, ki te stisne pri srcu. K sreči je Nemka preživela:

Zdravniki nočejo tvegati

V ponedeljek je nesrečna Nemka prestala sedemurno operacijo, ki je bila po zagotovilih zdravnikov uspešna. Sophiino stanje je stabilno, lahko premika okončine, so zdravniki sporočili na novinarski konferenci, že pred tem pa so javnost prek twitterja obvestili, da so nalašč delali zelo počasi, saj so se tako izognili tveganju.

Po hudi nesreči se je oglasil tudi direktor Fie Jean Todt: "Po resni nesreči je naloge Fie, da pomaga vsem vpletenim in ugotovi, zakaj se je huda nesreča zgodila. Raziskali bomo nesrečo in na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali."