Huda nesreča nemške najstnice: ljudje se čudijo, kako je sploh preživela #video

''Želim, da veste, da sem v redu, a vseeno me jutri zjutraj čaka operacija. Hvala Fia, HWA AG in Mercedes AMG, ki so poskrbeli zame. Hvala za vsa sporočila, kmalu se oglasim,'' je Nemka tvitvnila in pomirila dirkaški svet.

Ob trku njenega dirkalnika so bili poškodovani je japonski dirkač Sho Tsuboi, še dva fotografa in eden izmed varnostnikov. Po poročanju medijev nihče ni huje poškodovan, vsi so pri zavesti. "So v zdravniških rokah. Nove informacije bomo posredovali takoj, ko jih dobimo," je sporočil organizacijski odbor dirke.

Na dirkališču v Macaoju so v zadnjih letih umrli vsaj trije dirkači. Lani je življenje ob trku izgubil Britanec Daniel Hegarty, leta 2012 pa Portugalec Luis Carreira in Phillip Yau iz Hongkonga.

Grozljiva poškodba Nemke z več zornih kotov:

Preberite še: