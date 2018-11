Tim Gajser spet najboljši motošportnik Slovenije

Za najboljšega slovenskega motokrosista je to že četrto zaporedno priznanje krovne zveze AMZS; predlani ga je dobil za naslov svetovnega prvaka v najmočnejšem razredu, lani je bil peti, pred tremi leti pa je osvojil naslov svetovnega prvaka v šibkejšem razredu MX2.

"Vsaka sezona je drugačna in ima drugačne plati. Letošnja je bila ena težjih zaradi poškodbe. V drugi polovici sem prišel v pravo formo, ampak je bilo še veliko rezerv. Lahko še napredujem. Priznanje pa je seveda motivacija za naprej," je po prejemu glavne nagrade dejal Gajser.

Na tradicionalni podelitvi v ljubljanski Festivalni dvorani so nagradili še številne druge športnike za dosežke v letu 2018. V ospredju so bili tisti z mednarodnimi dosežki, nagradili pa so tudi vse državne prvake v speedwayu, motokrosu, cross countryju, minimotu, kategoriji skuter, kartingu in trialu.

Priznanja tudi ...

Priznanja so podelili tudi prirediteljem največjih tekem na področju motošporta v Sloveniji ter večkratnim državnim prvakom. Kristalni čeladi, priznanje za vsaj pet naslovov, sta letos prejela motokrosista Luka Milec (pet naslovov) in Tim Gajser (deset).

AMZS je na današnji prireditvi podelila številne pokale in priznanja. Najboljši po posameznih panogah so letos Janez Remše (cestno-hitrostne dirke), Miha Špindler (cross country), Primož Matelič (karting), Gajser (motokros), Matej Žagar (speedway) in Severin Sajevec (trial).

Posebna priznanja za mednarodne uvrstitve pa so dobili Janez Remše in Leonard Mesojedec (oba cestno-hitrostni motociklizem), Matej Žagar in Nick Škorja (oba speedway) ter članska speedway reprezentanca (Matej Žagar, Nick Škorja, Matic Ivačič), Tim Gajser, Luka Milec, Borut Koščak, Bogomir Gajser (vsi motokros) ter mladinska motokros reprezentanca (Jaka Osek, Gal Hauptman, Maks Mausser, Jan Pancar) ter Mai Sadar, Dimitrij Mlakar, Taj Kovačič, Nik Štefančič, Primož Matelič, Klemen Jug, Sebastjan Bergant, Mark Mramor in Anže Dovjak (vsi karting).

Posebno priznanje pa so podelili še Dragu Predanu za dolgoletno delo v motokrosu.