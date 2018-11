Dvakratni svetovni prvak ne izključuje ničesar

Na prizorišču zadnje dirke sezone je Alonso, svetovni prvak iz let 2005 in 2006, ki pa mu zadnje sezone pri McLarnu povzročajo sive lase in so ga spravile daleč v povprečje, dejal, da morda še ni rekel zadnje besede v tem tekmovanju.

"V tem trenutku je težko govoriti o tem. Toda ničesar ne izključujem, ne zapiram vrat. Predvsem zaradi tega, ker ne vem, kako se bom počutil naslednje leto," je dejal 37-letni Alonso.

"To sem počel vse življenje. Morda bom naslednje leto aprila ali maja že povsem obupan, če bom samo ležal na kavču in ne bom dirkal. Ne vem, bomo videli," je še dejal Španec.

Povsem v pokoj sicer ne bo šel, nastopil bo vsaj na tradicionalni dirki 500 milj Indianapolisa, kamor se bodo naslednje leto podali v ekipi McLaren. Alonso si je za enega od dirkaških ciljev namreč zadal, da bi rad postal šele drugi dirkač v zgodovini po Grahamu Hillu, ki bi osvojil zlati trojček - najbolj prestižne dirke v treh tekmovanjih, Monako v formuli 1, 24 ur Le Mansa in 500 milj Indianapolisa.

