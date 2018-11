Valentino Rossi ima še enajst let časa

V ponedeljek smo pisali o mladem turškem vozniku, ki je v nedeljo v Valencii poskrbel za senzacijo. Petnajstletni Can Öncü je namreč zmagal v razredu moto 3 in postal najmlajši dirkač, ki je zmagal na dirki za svetovno prvenstvo. Preverili smo, kako je s starostno omejitvijo v motociklističnem svetovnem prvenstvu in formuli 1.

Can Can Öncü je v nedeljo v Španiji spisal zgodovino. Foto: Twitter je bil v nedeljo star 15 let in 115 dni in postal najmlajši zmagovalec dirk za svetovno prvenstvo. Pravila za moto 3 pravijo, da voznik ne sme voziti na dirki, dokler ne dopolni 16 let. Obstaja pa tudi izjema. Dirke se lahko udeleži voznik, mlajši od 16 let, če v tistem letu postane prvak v mlajši kategoriji. Can Öncü, ki je v Španiji dobil posebno povabilo, je letos zmagal v Red Bull MotoGP Rookies Cup. V motociklističnem svetovnem prvenstvu obstajajo tudi zgornje starostne meje.

V najšibkejšem razredu je zgornja starostna meja 28 let, voznik pa je lahko star največ 25 let, če želi začeti dirkati v razredu moto 3.

Zgornja meja v razredu motoGP je 50 let Rossi je star 39 let in ima teoretično še enajst let časa, da osvoji svoj deseti naslov svetovnega prvaka. Foto: Gulliver/Getty Images

Starostne omejitve so v preostalih dveh razredih. V razredu moto 2 je spodnja starostna meja ravno tako 16 let, medtem ko mora biti v kraljevskem razredu (motoGP) voznik star 18 let. Prav tako je določena tudi zgornja meja. Ta je v razredih moto 2 in motoGP 50 let. Trenutno je najstarejši voznik v motociklističnem svetu legendarni Valentino Rossi. Italijan je star 39 let in ima teoretično še enajst let časa, da osvoji svoj deseti naslov svetovnega prvaka. Najmlajši dirkač v najmočnejšem razredu je 22-letni Španec Alex Rins.

Če želite dirkati v formuli ena, morate biti stari vsaj 18 let. Foto: Reuters

Pri formuli 1 zgornje omejitve ni

Pri formuli ena so pravila nekoliko drugačna kot pri dirkačih na dveh kolesih. Pri formuli ena je zgodovino tega športa spisal Max Verstappen, ki je leta 2014 v formuli 1 debitiral kot 17-letni mladenič.

Kmalu za tem je FIA uvedla novo pravilo, da mora biti od sezone 2016 voznik formule 1 star najmanj 18 let. Šele takrat lahko dobi posebno dovoljenje za dirkanje v tem prestižnem tekmovanju. Voznik mora imeti tudi veljavno vozniško dovoljenje in dokazati svoje znanje o športnih pravilih formule 1. Zgornje meje ni, vendar nekateri menijo, da so dirkači v najboljši letih med 30. in 33. letom, za tem pa vedno težje držijo stik z vrhom.

Kimi Raikkonen je pred zadnjo dirko sezone v skupnem seštevku na 3. mestu. Foto: Getty Images

FIA je svoje zahteve razdelila na tri kriterije. Ti so varnost, izkušnje in ustrezno doseganje ravni učinkovitosti. To, da ima voznik dovolj izkušenj, pomeni, da mora vsaj dve leti dirkati v enem izmed nižjih razredov in prevoziti vsaj 300 kilometrov.

Najstarejši voznik v formuli ena je Finec Kimi Raikkonen, ki je oktobra dopolnil 39 let. Najmlajši je Lance Stroll, kanadski voznik je pred kratkim dopolnil 20 pomladi.