Kdo je 15-letnik, ki je ukradel šov Marquezu in Rossiju #video

Najmlajši zmagovalec na dirki za svetovno prvenstvo

Turški najstnik je namreč postal najmlajši v zgodovini dirk za svetovno prvenstvo. Can Öncü je zmagal v razredu Moto3 in prav tako postal prvi turški voznik, ki mu je uspelo zmagati na dirki te vrste. Za mladega Öncüja je bila dirka za veliko nagrado v Valencii prva in že takoj je dosegel zmago. V nedeljo je bil star natanko 15 let in 115 dni in je nasledil Scotta Reddinga, ki je leta 2008 slavil na VN Velike Britanije. Ta je bil takrat star 15 let in 170 dni. Minilo pa je že kar 17 let, odkar je kateri od voznikov zmagal na prvi dirki. To je bil leta 1991 Japonec Noburu Ueda.

Mladi voznik, ki je izkoristil padce tekmecev in mokro stezo na progi Ricardo Tormo, je dirko začel kot četrti in se že pred koncem prvega kroga prebil na tretje mesto. Drugouvrščeni Marco Bezzecchi je dirko končal kmalu po štartu, vodilni Tony Arbolin pa je odstopil 12 krogov pred koncem.

Foto: Twitter

Dolgolasi voznik KTM je skoraj padel v zadnjem krogu, a se mu je uspelo zadržati na stezi, zmagal je s prednostjo štiri sekunde. Drugi je bil svetovni prvak v razredu Moto3 Jorge Martin, tretji pa Briton John McPhee.

Po tekmi je mladi junak slavil s svojo ekipo in svojim bratom dvojčkom Denizom. Ta je brata spremljal na zidu in mu poskušal proti koncu dirke dopovedati, naj umiri svoj ritem, saj je imel kar osem sekund prednosti pred zasledovalci.

"To je neverjetno. Sploh ne vem, kaj se dogaja. Upam, da se bom prihodnje leto lahko vrnil," je po tekmi razlagal Öncü, ki na slavnostnem odru zaradi mladosti ni smel prejeti šampanjca. Zato sta mu ga "posodila" dirkača, ki sta z njim delila oder. Sicer pa je mladi Turek že dobro poznan v svetu motociklizma. Letos je že osvojil prvenstvo med mladimi - Red Bull MotoGP Rookies Cup.

He must have dreamt about this all his life! 🇹🇷@CANONCU65 also becomes the first rider to win his debut Grand Prix since Noboru Ueda in 1991! 👏#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/gM4F011y9S — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) November 18, 2018

Oče največji navijač, mami pa se je mešalo

Brata Öncü sta se na motor prvič usedla, ko sta bila stara osem let. Dve leti pozneje se jima je že uspelo uvrstiti v turško reprezentanco. Na turškem in evropskem prvenstvu sta začela dosegati dobre rezultate in kmalu dobila mesto v ekipi Red Bull KTM Factory Racing Team, eni od najbolj priznanih motociklističnih ekip na svetu.

Lani je v intervju za časopis Sabah povedal, da je njegov oče najbolj zaslužen za uspehe obeh. "On je vedno najin največji navijač," je povedal Can, omenil je tudi svojo mamo, ki prihaja iz Norveške. Ta namreč ni najbolj navdušena, ker se njuna sinova ukvarjata s tem športom. "Na začetku se je moji mami mešalo in še danes ne gleda dirk. Če pa že gleda, jo je precej strah."