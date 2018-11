Tim Gajser prebrodil hude težave, nato pogrešal le piko na i

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Gajser je, kar v zadnjih letih ni nič novega, tudi letos dobil priznanje za najboljšega motošportnika leta. Zanj je ta nagrada, ki jo ob koncu sezone podeli krovna zveza AMZS, že četrta v nizu. A najboljši slovenski motokrosist pravi, da je vsake vesel, vsaka je nekaj posebnega in spomin na sezono.

"Vsaka sezona je drugačna, ima drugačne plati. Letošnja je bila zelo težka, ena težjih v moji karieri. Na začetku je bila poškodba, potem sem se lovil, v drugi polovici sem se našel. Čutim, da je še veliko rezerv in da še lahko napredujem," je o nastopih v sezoni 2018 dejal Gajser.

"Priznanje je nova spodbuda za naprej. Hvaležen sem AMZS, da so me spet izbrali. Gremo naprej, motivacija je velika, cilj pa je priti spet tja, kjer sem že bil. Testiranja in vse drugo poteka dobro in smo na pravi poti," je o novem priznanju dejal motošportnik leta v Sloveniji.

Šive mu bodo odstranili prihodnji teden

V letu 2018 ni imel sreče z zdravjem. Foto: HRC Gajser je bil v sezoni 2018 četrti v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Obžaluje le, da ni dosegel nobene posamične zmage, toda ob težavah in smoli, ki ga je spremljala, ugotavlja, da navsezadnje niti ni bilo tako slabo: "Poškodba na začetku je črna plat sezone. V drugi polovici je bilo veliko stopničk, velikokrat sem bil drugi, čisto blizu Herlingsu. To so bili vrhunci sezone, manjkala je le pika na i, posamična zmaga. Upam, da bo prišla tudi ta."

Njegovo sezono je zelo zaznamovala tudi huda poškodba. Posledice je čutil več mesecev, šele pred 14 dnevi so mu z operacijskim posegom iz čeljusti odstranili kovinske opornice, ki jih je dobil marca. Takrat je po padcu na treningu z glavo udaril v krmilo motorja in si zlomil čeljust, moral je izpustiti prvo dirko sezone, pozneje pa je trajalo precej časa, da je prišel v tekmovalni ritem iz zadnjih dveh sezon.

"Zdravje je tudi področje, ki je zdaj sanirano. Odstranili so vse 'železje' in vijake iz čeljusti. Po pol leta je šlo to ven, rehabilitacija poteka po načrtu, ni več otekline, prihodnji teden mi bodo odstranili šive, potem pa bom pripravljen," se tega, da bo lahko tudi po zdravstveni plati nastopal povsem neobremenjeno, veseli dirkač Honde.

Želi se pokazati tudi v Sloveniji

Gajser je letos prejel kristalno čelado za deset naslovov državnega prvaka. Foto: Urban Urbanc/Sportida Med priznanji, ki jih je na slavnostni podelitvi dobil mladi dirkač, pa je tudi tisto za domače dosežke. AMZS namreč svojim športnikom za jubileje - vsaj pet naslovov oziroma potem za večkratnike tega števila - pripravi kristalne čelade. Gajser jo je letos dobil za deset naslovov državnega prvaka, kar pomeni, da se ob vseh obveznostih, ki jih ima v svetovnem prvenstvu, udeležuje tudi domačih dirk.

"Državno prvenstvo je nekaj posebnega. Kljub ogromno tekmam v SP vedno najdem čas in pridem. To ogromno pomeni navijačem, tu imam prijatelje, s katerimi smo skupaj odraščali, veliko je lepih spominov. Veliko pa pomeni tudi mladim tekmovalcem, da lahko skupaj vozimo na isti progi, na isti dan. Mislim, da je prav, da se pokažem tudi v Sloveniji," o tej plati dirkanja pravi Gajser.

In čeprav je šele november 2018, so njegove misli že usmerjene v sezono 2019. Na voljo bo imel le še kakšen teden počitka, potem pa se zanj že začenjajo priprave. "Nova sezona se bo začela v kratkem. Že 26. začnemo priprave. Hitro bo, tako kot vsako sezono, treningi v telovadnici, na kolesu, motorju. Januarja pa bo šlo že zares. Motor smo že testirali, z njim sem zelo zadovoljen in upam, da se bom lahko izkazal."