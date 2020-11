Izjemno: Tim Gajser četrtič svetovni prvak!

Tim Gajser is your 2020 MXGP FIM Motocross World Champion, as he claims his 4th world title here in Italy! 🥇 #MXGPPietramurata #MXGP #Motocross pic.twitter.com/Sg27TVQgmX — MXGP (@mxgp) November 4, 2020

Gajser je "prvi polčas" dirke v Pietramurati začel zelo slabo. Po slabem štartu se je v prvi krog podal šele s 13. mesta, a Hondin dirkač je hitro našel ritem in se kljub hudim težavam s sklopko do konca prve vožnje pripeljal vse do drugega mesta. Pred njim je ostal le Švicar Jeremy Seewer, Gajserjev najbližji zasledovalec, Italijan Cairoli, je po napaki končal na šestem mestu in izgubil tudi minimalne teoretične možnosti za osvojitev naslova.

Tim Gajser je bil v tej sezoni razred zase:

Tim Gajser is the 2020 MXGP World Champion, enjoy some of the best moments of his fantastic season and watch how the Slovenian rider claims his 4th title here in Pietramurata!🏆#MXGPPietramurata #MXGP #motocross pic.twitter.com/j3jvm52b0u — MXGP (@mxgp) November 4, 2020

Za Gajserja je današnji naslov prvaka skupno že četrti v karieri, saj ima poleg treh v najmočnejšem razredu še enega v razredu MX2 iz leta 2015.

Francoz najboljši v MX2

Pred prvo vožnjo v MXGP si je naslov svetovnega prvaka v razredu MX2, kjer nastopa tudi Jan Pancar, zagotovil 20-letni dirkač KTM Tom Vialle. Mladi Francoz je vodil vse od štarta do cilja prve vožnje, z novimi 25 točkami pa si je nabral neulovljivo prednost. Pancar je bil v prvi vožnji 19., na svoj račun je vpisal dve točki.

Vrstni red v svetovnem prvenstvu MXGP (33 od 36 voženj):

1. Tim Gajser honda 648 točk 2. Antonio Cairoli KTM 568 3. Jeremy Seewer yamaha 560 4. Romain Febvre kawasaki 503 5 . Jorge Prado KTM 476

