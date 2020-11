Gajser je v Italijo prišel s 74 točkami prednosti v seštevku, zdaj pa jih ima še 73 (626-553), tretji je Švicar Jeremy Seewer s 535, ki je današnjo dirko končal na petem mestu.

Gajser je v prvi vožnji prepričljivo premagal Cairolija in Seewerja. V drugi vožnji je začel slabše in se moral prebijati iz ozadja, a je lahko prišel le do četrtega mesta. Pred njim so končali Belgijec Clement Desalle, Cairoli in Francoz Gautier Paulin.

Tim Gajser wins the first MXGP race here in Italy for the MXGP of Trentino! 🇮🇹#MXGPTrentino #MXGP #Motocross pic.twitter.com/hDRk49yLVW — MXGP (@mxgp) November 1, 2020

Skupno na dirki je tako slavil Cairoli pred Gajserjem in Desallom.

V razredu MX2 je bil v Pietramurati uspešen tudi slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je bil 13. v prvi in 18. v drugi vožnji, skupno pa 17. z 11 novimi točkami za SP.

Zmagal je Belgijec Jago Geerts pred Dancem Thomasom Kjerom Olsenom in Francozom Tomom Viallejem. Tak razplet tudi pomeni, da naslov prvaka še ni oddan, saj je Geerts zmanjšal zaostanek za vodilnim Viallejem (693-620). Pancar je 20. z 99 točkami.

Pietramurata je zadnja postaja letošnje sezone. Po današnji dirki za VN Trentina bosta tu še dirki za VN Pietramurate 4. novembra in VN Garde Trentina 8. novembra.

