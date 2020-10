Slovenski šampion pred novim mejnikom, a z napako

"Misli o četrtem naslovu svetovnega prvaka se kdaj pa kdaj že prikradejo," priznava motokrosist Tim Gajser. Pravzaprav mu lahko uspe že to nedeljo. Na progi v bližini Gardskega jezera, kjer bo Gajser pogrešal podporo navijačev in od koder se nam je danes javil, bodo zadnje tri dirke sezone. 24-letnik ima 74 točk prednosti pred Tonyjem Cairolijem.

Na zadnjih treh velikih nagradah je Tim Gajser (Honda HRC) osvojil 142 od mogočih 150 točk. In to na najtežji progi, na belgijski mivki, kjer je imel pred leti največ težav. "Res smo se v zadnjih letih osredotočali, da sem veliko treniral na mivki. In rezultati so vidni, viden je napredek. S tem sem zelo zadovoljen. Veliko mi pomeni," je povzel Gajser.

Letos je osvojil tri velike nagrade (eno v Mantovi in dve v Lommelu), a še pomembnejša je konstantnost rezultatov. Dobil je 12 posamičnih voženj, na stopničkah pa stal na 11 od 14 grand prixov. "Za rdečo številko je res potrebnih ogromno dejavnikov, da se poklopijo, da se vse sestavi. Zagotovo je zelo pomembno, da si konstanten. Fizična pripravljenost tudi spada k temu. Da si močan ob koncu tekem." In tu je ključna Timova prednost v primerjavi s tekmeci.

Letos je Gajser osvojil tri velike nagrade (eno v Mantovi in dve v Lommelu), a še pomembnejša je konstantnost rezultatov. Foto: Honda Racing

Blizu novi svetovni kroni

Zato je tako blizu novi svetovni kroni. Če bo imel po nedeljski veliki nagradi 100 točk prednosti pred devetkratnim prvakom Tonyjem Cairolijem in preostalimi, bo že prvak. Bolj verjetno se bo to sicer zgodilo po sredini dirki. "Zagotovo se kdaj pa kdaj prikradejo misli k četrtemu naslovu. Smo na dobri poti. Čakajo nas še trije grand prixi. To pomeni skupno gledano šest tekem, šest štartov, ki morajo biti popolni, vožnje pa dobre in sproščene. Upam, da se bomo skupaj veselili novega naslova." V MXGP je bil prvak že v sezonah 2016 in 2019, enkrat pa v MX2.

Dirke potekajo za zaprtimi vrati. Foto: Honda Racing

V Arcu, kjer bodo finalne tri dirke letošnje sezone (to nedeljo, v sredo in naslednjo nedeljo), je dosegel svojo prvo zmago v MX2, lani pa je tu prvič zmagal v MXGP. Tako kot na vsakem prizorišču si seveda želi, da bi zmagal, a: "Zdaj sem v takem položaju, da se zavedam, da moram odpeljati tudi po pameti. Tako da glavni cilj je iti na tekmo, peljati sproščeno, narediti dobre štarte, potem pa najti dobre linije. Če bom vozil sproščeno, tako kot sem vozil na zadnjih treningih, sem lahko zelo hiter."

Pogrešal bo navijače

A Arco bo letos drugačen. Dirke bodo potekale za zaprtimi vrati in ne pred več tisoč Timovimi navijači kot v preteklih letih. VN Trentina je veljala na Timovo domačo dirko. Navijače bo še kako pogrešal. "Zelo je žalostno, ko vozimo ob praznih tribunah. Brez navijačev je res čudno. Ampak takšni so ukrepi. V takšnem času živimo. Ničesar ne moremo, samo upamo lahko, da se bo čim prej vse izboljšalo, da bo šlo na stare tire in da nas bodo lahko navijači ob progah spet podpirali."

