Tim Gajser se ne ustavlja, kljub napaki je spet navdušil

Drugo od treh dirk na zahtevnem mivkastem prizorišču v Belgiji je začel z dobrim startom v prvi vožnji, pozneje naredil napako in zdrsnil na tretje mesto, potem spet eno mesto pridobil po napaki Francoza Romaina Febvreja, ki je vožnjo končal na tretjem mestu. Gajser pa je nato v predzadnjem krogu prehitel še Prada in vožnjo končal na prvem mestu.

Naredil je napako in zapeljal ob progo

V drugi vožnji mu je kazalo odlično do sedmega kroga, saj se je z začetnega tretjega mesta prebil na drugo in potem prehitel še Prada ter povedel. A je nato naredil napako, zapeljal ob progo in se z motorjem zataknil za nosilec reklamnega napisa. Potreboval je precej časa, da se je rešil, ko pa je nadaljeval, je bil šele sedmi. Do konca je sicer pridobil štiri mesta in bil tretji, zmagal je Prado pred Italijanom Antoniem Cairolijem.

V seštevku dirke je zmagal Prado s 47 točkami, drugi je bil Gajser s 45, tretji pa Cairoli z 38.

Gajser je kljub težavam v drugi vožnji ostal trdno na prvem mestu v SP, prednost pa je celo povečal. Zdaj ima 533 točk, drugi Cairoli pa 478.

Jan Pancar dobil nekaj novih točk

V razredu MX2 je v Belgiji nastopil tudi Jan Pancar. Prve vožnje ni končal, v drugi pa je bil 15. in dobil nekaj novih točk v SP. Skupno je na dirki končal na 17. mestu. Zmagal je Francoz Tom Vialle pred Britancem Benom Watsonom in domačinom Jagom Geertsom. Skupno v SP je prvi Vialle s 616 točkami, Pancar je 20. z 88 točkami.

Trojček dirk v Belgiji se bo nadaljeval in končal v nedeljo, ko bo v Lommelu na vrsti še VN Lommela.