Izjemni Gajser ugnal vse in še povečal prednost na vrhu

"Odlično. Neverjetno. Zelo sem vesel, da nam je uspelo. Trdo smo delali, zahvali vsej ekipi," je takoj po zmagi povedal Gajser, ki je bil v prvi vožnji po dobrem startu drugi, se nato kmalu prebil v vodstvo, potem pa naredil napako in po manjšem padcu moral predse spustiti Francoza Gautierja Paulina. Tretji je bil Španec Jorge Prado.

V drugi vožnji pa je Gajser hitro prišel mimo Prada do prvega mesta in potem samo še povečeval prednost, na koncu pa prepričljivo slavil. Drugi je bil Francoz Romain Febvre, tretji pa Švicar Jeremy Seewer. V seštevku obeh voženj je zmagal Gajser s 47 točkami pred Paulinom (41) in Pradom (38).

