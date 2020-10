Motokrosisti v zahtevnih razmerah v Prilipah končali domačo sezono

Zaradi težkih vremenskih razmer organizator, AMD Brežice, ni mogel izpeljati celotnega programa dirk. V posameznih razredih so na blatni in razmočeni stezi odpeljali le po eno vožnjo, druge pa so zaradi obilice dežja in blata na stezi odpovedali.

Udeležba tokrat ni bila tako številčna kot še pred tednom dni, saj se je v Prilipah na koncu zbralo samo 38 dirkačev. Ti so sicer poskusili odpeljati dirko, a je na koncu ostalo le pri eni vožnji.

Gal Hauptman se je veselil skupne zmage v razredu MX 125, v edini vožnji v Prilipah pa je odstopil. Po odstopu prvaka se je zmage veselil Alen Gajser.

Jaka Završan se je končne zmage v skupnem seštevku MX2 veselil kljub temu, da na edini vožnji dneva ni stopil na najvišjo stopničko.

Že na prejšnji dirki je naslov prvaka v veteranski razvrstitvi nad 40 let potrdil Sašo Kragelj, ki tokrat ni nastopil. Med veterani nad 50 let pa je na koncu slavil Andrej Rus.

Z izkupičkom sezone je bil zadovoljen tudi Peter Irt, ki je slavil v razredu MX Open. "Ne glede na to, da tudi to pot na dirki ni bilo ne Tima Gajserja ne Jana Pancarja, sem moral svoje delo opraviti čim bolje in prehiteti vse tekmece. V Prilipah mi je to uspelo, torej sem naslov prvaka lahko potrdil s še eno zmago," je za krovno zvezo AMZS dejal Irt.

Na dirki pa tokrat ni bilo niti državnega prvaka v razredu MX85 Jake Peklaja. Z zahtevnimi razmerami in težkimi pogoji za dirkanje se je v tem razredu danes najbolje znašel Žan Oven.

