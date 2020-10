Tim Gajser: Če se bom na dirkah zabaval, bo prišel tudi rezultat ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Motokrosisti ta konec tedna začenjajo zadnji del sezone svetovnega prvenstva. Do konca sta še dva paketa treh dirk, najprej v belgijskem Lommelu, potem v italijanski Pietramurati. Svetovni prvak Tim Gajser v zadnjo tretjino prvenstva kot vodilni vstopa s 24 točkami zaloge. V nedeljo bo na tradicionalnem prizorišču v Belgiji najprej dirka za VN Flandrije, sledili bosta še VN Limburga v sredo in VN Lommela naslednjo nedeljo.

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je vse trdneje na vrhu seštevka. Po prejšnji dirki v Španiji, kjer so se vsi tekmovalci spopadli z novim prizoriščem, je z drugim mestom za domačinom Jorgejem Pradom še povečal naskok v SP. Za njim sta namreč zaostala tako Italijan Antonio Cairoli kot Švicar Jeremy Seewer.

Evans se je na seznamu poškodovanih pridružil Herlingsu

Poškodovani Jeffrey Herlings se že pripravlja na leto 2021. Foto: Grega Valančič/Sportida V Španiji je sicer Gajser ostal brez še enega tekmeca oziroma v tem primeru tudi brez kolega v ekipi. Avstralec Mitch Evans je namreč po padcu v prvi vožnji in poškodbi roke drugo izpustil.

Pregled je pokazal, da ima zlomljeno levo zapestje, ob posegu v Milanu pa so pred dnevi nato ugotovili še, da ima Avstralec za nameček zlomljenih še šest reber. Za nekaj časa bo tako brez športnih dejavnosti, pridružil pa se je že kar dolgemu seznamu tekmovalcev, ki so morali predčasno končati sezono.

Zadnji pred njim je klonil Jeffrey Herlings, do poškodbe prejšnji mesec še vodilni v SP. Nizozemec se je odločil za operacijo stare poškodbe noge in temeljito pripravo na sezono 2021.

V pesku se dobro znajde

"Lommel je verjetno najtežja postaja v sezoni. Zdaj bodo tu tri dirke, kar bo velik izziv za vsakogar," sporoča slovenski as. Foto: Grega Valančič/Sportida Gajser pa se še osredotoča na letošnjo sezono. V rokah oziroma na motorju ima že nekaj časa rdečo številko vodilnega, kar je zanj še posebej spodbudno v Lommelu, na terenu, kjer se zaradi specifične mivkaste podlage dolgo ni znašel. Lani pa je tam prvič v karieri tudi zmagal in pokazal, da je zelo napredoval tudi na tem področju.

"Lommel je verjetno najtežja postaja v sezoni. Zdaj bodo tu tri dirke, kar bo velik izziv za vsakogar. A sam na vse gledam optimistično. Dobro sem pripravljen, hiter sem, dokazal pa sem, da se tudi v pesku dobro znajdem. Če se bom na dirkah zabaval, bo prišel tudi rezultat," je pred dirkaškim trojčkom v Belgiji za spletno stran svoje ekipe dejal Gajser in Evansu zaželel hitro okrevanje.

V skupni konkurenci pa je dobil še enega tekmeca. Prado se je po zmagi in polnem izkupičku 50 točk - to mu je uspelo prvič v elitnem razredu - na domačem terenu približal prvi trojici (Gajser 441, Cairoli 417, Seewer 396, Prado 391), do konca pa je na šestih dirkah še voljo največ 300 točk, tako da SP kljub Gajserjevi prednosti seveda še ni odločeno.

Pancar na robu najboljših 20

Kot je v tej sezoni že običajno, bo na belgijskem prizorišču slovensko "kvoto" povečal Jan Pancar. V razredu MX2 se počasi, a zanesljivo uveljavlja z nabiranjem točk na skoraj vseh dirkah. Tudi zanj bosta Belgija in podlaga z mivke velik izziv.

Jan Pancar je v tej sezoni osvojil 78 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

V seštevku sezone je Pancar trenutno na 20. mestu z 78 točkami, v vodstvu pa zmagovalec zadnje dirke v Španiji Francoz Tom Vialle (525) pred domačinom Jagom Gertsom (473). Ta dirkača sta realno edina ostala v boju za letošnjo lovoriko, saj tretji, Avstralec Jed Beaton, za Francozom zaostaja skoraj 150 točk.

V nedeljo se bo prva vožnja MXGP začela ob 13. uri, druga pa ob 16. uri, v MX2 pa bodo dirkači na startu ob 12. in 15. uri.