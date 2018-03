Huda poškodba že preteklost: Gajser zaostal le za dvema

VN Nizozemske, kvalifikacije

Najboljši motokrosisti na svetu so opravili s kvalifikacijami pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva razreda MXGP. Najboljši je bil Belgijec Jeremy van Horebeek, drugi Francoz Gautuier Paulin in tretji slovenski as Tim Gajser, ki se vrača po hudi poškodbi. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Klemen Gerčar je bil zabeležil 31. čas.