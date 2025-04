Hvalospevi Verstappnu, dirko lahko začini dež

Max Verstappen bo skušal Red Bullu in Hondi v zadnjem letu partnerstva pridirkati zmago na VN Japonske, domači dirki japonskega koncerna. A McLaren, ki je dobil prvi dve dirki, velja za favorita. Štart dirke – dogajanje bomo spremljali v živo – ob 7.00. Pod dodatnim pritiskom je ekipa Ferrari, potem ko sta bila Lewis Hamilton in Charles Leclerc diskvalificirana pred 14 dnevi na VN Kitajske. Dirko v Suzuki lahko začini vreme, potem ko se je v petek in soboto zaradi ekstremne suše večkrat vnela trava ob stezi.