To bo 31. dirka v Imoli. Na dosedanjih 30. je kar desetkrat zmagal dirkač s prvega štartnega mesta, tudi lani Max Verstappen (Red Bull). Devet dirk pa je dobil voznik, ki je bil na štartni vrsti drugi. Je pa Verstappen predlani tu slavil s tretjega štartnega mesta. Nekaj upanja za Charlesa Leclerca in Carlosa Sainza, ki sta s Ferrarijem v drugi vrsti, tako vendarle je. Mesto naprej glede na razplet kvalifikacij sta se pomaknila po kazni Oscarju Piastriju (McLaren). Ta je bi sicer drugi najhitrješi, tudi pred ekipnim kolegom Landom Norrisom, a je v prvem delu kvalifikacij oviral Kevina Magnussena (Haas) in dobil tri kazenska mesta pribitka. Startal bo tako s petega mesta. Dogajanje iz Imole bomo na Sportalu spremljali v živo.

Štartna vrsta na VN Emilije Romanje:

Vettel na stezi s starim Sennovim McLarnom

Vettel v Sennovem McLarnu iz leta 1993. Foto: Guliverimage Verstappen si je pridirkal osmi zaporedni prvi štartni položaj, s čimer je izenačil rekord Ayrtona Senne. Trikratni svetovni prvak, tudi trikrat zmagovalec Imole, se je pred 30 leti smrtno ponesrečil prav na tem dirkališču. Spominskih slovesnosti ni manjkalo tako prvega maja kot ta konec tedna. Prav poseben trenutek se je zgodil, ko je s Sennovim zadnjim McLarnovim dirkalnikom (MP4/8 iz leta 1993), nekaj krogov po stezi odpeljal Sebastian Vettel. Štirikratni prvak je že v četrtek organiziral spominski tek do Ayrtonovega spomenika, ki je postavljen ob usodnem zavoju Tamburello in kamor se še 30 let po Brazilčevi smrti vse leto zgrinjajo ljubitelji formule 1 in neustrašnega Senne.