V Katarju nogomet, v Abu Dabiju F1. Na koga stavijo dirkači?

Sobotne kvalifikacije ne obetajo preveč dramatične VN Abu Dabija. Oba voznika Red Bulla sta v prvi vrsti, oba Ferrarija pa v drugi. Mercedes, ki je na prejšnjih treh dirkah popestril borbo za vrh in stopničke, pa na ulični stezi ni tako hiter. Bila sta šest desetink na krog počasnejša od Maxa Verstappna, ki je osvojil "pole position". Obenem je Lewis Hamilton potarnal, da se je vrnilo poskakovanje njihovega dirkalnika. Sedemkratni svetovni prvak tako ne računa na zmago, prvo letos, s katero bi podaljšal rekordni niz sezon z vsaj eno zmago na 16. Iz pete štartne vrste bo svojo zadnjo dirko formule 1 v karieri začel Sebastian Vettel (Aston Martin). Na podobni ulični stezi v Azerbajdžanu je s šestim mestom dosegel svoj najboljši rezultat te sezone.

Na koga stavijo v Katarju 2022?

Dirkače so pred štartom VN Abu Dabija vprašali, kdo bo zmagal na svetovnem prvenstvu v nogometu? Največ jih je izbralo Francijo, Španijo in Anglijo. "Je to sploh vprašanje?" odgovarja Francoz Esteban Ocon. "Uganete? Francija!" Na enak način Španec Fernando Alonso: "Je sploh kakšen dvom? Španija." Novopečeni častni državljan Brazilije Lewis Hamilton je v precepu: "Moral bi imeti skupaj sešiti majici Brazilije in Anglije. Zanimivo, da je Finec Valtteri Bottas za Švico. "Rad bi rekel Mehika. A če ne uspe Mehiki, si pa želim, da prvenstvo osvoji Argentina," pa pravi Mehičan Sergio Perez. Odgovore vseh lahko pogledate v naslednjem videu.