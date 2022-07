Verstappnu zadnji trening

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

formuala 1, VN Francije, 3. trening in kvalifikacije

Potem ko sta prva treninga pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1 v francoskem Le Castelletu dobila Ferrarijeva voznika Monačan Charles Leclerc in Španec Carlos Sainz, je današnjega dobil vodilni v seštevku sezone Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

Za najboljšim v sezoni 2022 in branilcem lanske skupne zmage sta danes najmanj zaostala prav Ferrarijeva voznika, Sainz in Leclerc, ki sta se doslej izkazala za najbolj nevarna tekmeca Nizozemcu v Franciji. A Sainz bo moral v nedeljo startati z deset mest slabšega izhodišča, kot ga bo dosegel na popoldanskih kvalifikacijah, saj so v njegovem dirkalniku v petek zamenjali pogonski sklop.

Kvalifikacije se bodo začele danes ob 16. uri.

Pred francosko dirko, ki bo 12. od 22 predvidenih v sezoni 2022, ima Verstappen v SP 38 točk naskoka pred Leclercom (208-170). Dirka bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.